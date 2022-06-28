tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 июня 2022, 11:55

Published 28 июня 2022, 11:55

Modified 29 ноября, 18:43

Updated 29 ноября, 18:43

Загадочно убитая сотрудница полиции ранее жаловалась на избиения супругом

28 июня 2022, 11:55
Убитая сотрудница правоохранительных органов ранее была избита своим мужем. Об этом она рассказывала коллегам, а побои фиксировала на видео.

Старший лейтенант полиции Эльвира Муфазалова осенью прошлого года сняла на видео последствия избиения своим мужем, сообщает «КП-Екатеринбург».

Через полгода после записи этого ролика женщину убили около реки. В ролике женщина рассказывает, как вызывала других сотрудников правоохранительных органов после избиения и как ездила больницу на рабочем авто.

Вообще вся часть головы отбита. Сейчас отек начал сходить на глаз. У меня даже в челюсть тяжело отдает, - говорит в ролике Эльвира Муфазалова.

В ролике, снятом за полгода до смерти, Эльвира также говорит, что муж мог ее убить, поэтому она вынуждена придать ситуацию огласке. 

Башку бы там разбил мне. И лежала бы я потом… В гробу бы выехала отсюда, из дома, - говорит на видео Эльвира. 

После этой ситуации женщина разъехалась с мужем. 

Напомним, что по обвинению в убийстве полицейской арестовали 21-летнего инвалида, которого до 18-летия опекала Эльвира. В злополучный день они были вместе на рыбалке. Однако следствию подозреваемый рассказал о некоем мужчине в черном костюме, который убил женщину.

Родные убитой не верят, что преступление мог совершить бывший опекаемый Эльвирой. За поимку настоящего убийцы они готовы заплатить полмиллиона рублей.

#Происшествия#Новости УрФО#Избиение#Полиция#Уголовное дело#Убийство#Рыбалка#Побои
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика