Загадочно убитая сотрудница полиции ранее жаловалась на избиения супругом

Posted 28 июня 2022, 11:55
Published 28 июня 2022, 11:55
Modified 29 ноября, 18:43
Updated 29 ноября, 18:43
Старший лейтенант полиции Эльвира Муфазалова осенью прошлого года сняла на видео последствия избиения своим мужем, сообщает «КП-Екатеринбург».
Через полгода после записи этого ролика женщину убили около реки. В ролике женщина рассказывает, как вызывала других сотрудников правоохранительных органов после избиения и как ездила больницу на рабочем авто.
Вообще вся часть головы отбита. Сейчас отек начал сходить на глаз. У меня даже в челюсть тяжело отдает, - говорит в ролике Эльвира Муфазалова.
В ролике, снятом за полгода до смерти, Эльвира также говорит, что муж мог ее убить, поэтому она вынуждена придать ситуацию огласке.
Башку бы там разбил мне. И лежала бы я потом… В гробу бы выехала отсюда, из дома, - говорит на видео Эльвира.
После этой ситуации женщина разъехалась с мужем.
Напомним, что по обвинению в убийстве полицейской арестовали 21-летнего инвалида, которого до 18-летия опекала Эльвира. В злополучный день они были вместе на рыбалке. Однако следствию подозреваемый рассказал о некоем мужчине в черном костюме, который убил женщину.
Родные убитой не верят, что преступление мог совершить бывший опекаемый Эльвирой. За поимку настоящего убийцы они готовы заплатить полмиллиона рублей.