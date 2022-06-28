Загадочно убитая сотрудница полиции ранее жаловалась на избиения супругом

Напомним, что по обвинению в убийстве полицейской арестовали 21-летнего инвалида, которого до 18-летия опекала Эльвира. В злополучный день они были вместе на рыбалке. Однако следствию подозреваемый рассказал о некоем мужчине в черном костюме, который убил женщину.