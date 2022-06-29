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Posted 29 июня 2022, 11:41

Published 29 июня 2022, 11:41

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Актер из Нижнего Тагила снялся в детективном сериале федерального канала

29 июня 2022, 11:41
Актер из Нижнего Тагила Ярослав Жалнин снялся в сериале «Презумпция виновности», который вскоре выйдет в эфире ТВ-3.

Стартует многосерийный проект 7 июля в 18:35. Он посвящен адвокату, обладающему уникальным профессиональным чутьем и защищающим своих клиентов даже в самых безнадежных ситуациях. В съемках принимала участие целая плеяда российских знаменитостей. Сам тагильчанин Ярослав Жалнин уже известен зрителям по фильмам «Гагарин. Первый в космосе» и «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».  

По словам Ярослава Жалнина, ему непросто было покинуть любимый Нижний Тагил ради построения карьеры. По состоянию здоровья парень не сумел стать полицейским, поэтому обратил в профессиональное русло свои юношеские театральные увлечения. Сегодня он часто навещает родной город, проводит в нем премьерные показы. Кино Ярослав отдает большее предпочтение, чем сцене, сообщила пресс-служба канала ТВ-3 TagilCity.ru.

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