Актер из Нижнего Тагила снялся в детективном сериале федерального канала

Стартует многосерийный проект 7 июля в 18:35. Он посвящен адвокату, обладающему уникальным профессиональным чутьем и защищающим своих клиентов даже в самых безнадежных ситуациях. В съемках принимала участие целая плеяда российских знаменитостей. Сам тагильчанин Ярослав Жалнин уже известен зрителям по фильмам «Гагарин. Первый в космосе» и «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».