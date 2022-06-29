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Posted 29 июня 2022, 08:39

Published 29 июня 2022, 08:39

Modified 1 октября, 12:42

Updated 1 октября, 12:42

Охотники за фарами из Екатеринбурга переключились с KIA на другие авто

Охотники за фарами из Екатеринбурга переключились с KIA на другие авто

29 июня 2022, 08:39
Фото: 1MI
Екатеринбургские воры фар с иномарок продолжают свою деятельность. Только теперь фары они срезают с марок других машин.

Жители Екатеринбурга продолжили жаловаться на похитителей фар с их автомобилей. Подобное воровство в городе становится все популярнее. Владельцы машин уверены, что воры крадет целая группировка.

Напомним, что ранее злоумышленники вырезали противотуманные фары у автомоделей KIA, теперь же фары пропадают с машин других марок.

Пострадали авто, припаркованные на улице Бардина. Одна их них – машина марки Hyundai. 

Также ранее фары сняли с Volvo. А на улице Сулимова вместе с фарами злоумышленники вырезали еще и капот Hyundai, разбив стекло.

В полиции имеется масса заявлений от пострадавших. Правоохранители разыскивают злоумышленников.

#Происшествия#Новости УрФО#Авто#Легковые авто#Кража#Злоумышленники#Воры#Банда
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