Свердловский областной суд оправдал двух обвиняемых в создании банды уральцев

Posted 29 июня 2022, 12:45
Published 29 июня 2022, 12:45
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
Следственные органы не сумели доказать вину двух граждан, согласно доводам обвинения, в начале 2000-х организовавших уголовную банду в Екатеринбурге и Челябинске. Кроме того, с одного из подозреваемых суд за неимением доказательств снял обвинение в убийстве собственного адвоката.
Тем не менее, один из обвиняемых признан виновным в убийстве сына партнера по бизнесу. За это убийство он приговорен к 13 годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тысяч рублей. А вот другой обвиняемый полностью реабилитирован и немедленно выпущен из-под стражи, передает пресс-служба Свердловского областного суда.