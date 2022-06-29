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Posted 29 июня 2022, 12:45

Published 29 июня 2022, 12:45

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Свердловский областной суд оправдал двух обвиняемых в создании банды уральцев

Свердловский областной суд оправдал двух обвиняемых в создании банды уральцев

29 июня 2022, 12:45
Фото: 1MI.
В Свердловском областном суде зачитан приговор по делу двух жителей Урала, подозревавшихся в организации криминальной группировки. Оба оправданы, но один все же осужден за убийство.

Следственные органы не сумели доказать вину двух граждан, согласно доводам обвинения, в начале 2000-х организовавших уголовную банду в Екатеринбурге и Челябинске. Кроме того, с одного из подозреваемых суд за неимением доказательств снял обвинение в убийстве собственного адвоката. 

Тем не менее, один из обвиняемых признан виновным в убийстве сына партнера по бизнесу. За это убийство он приговорен к 13 годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тысяч рублей. А вот другой обвиняемый полностью реабилитирован и немедленно выпущен из-под стражи, передает пресс-служба Свердловского областного суда. 

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