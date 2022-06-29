Свердловский областной суд оправдал двух обвиняемых в создании банды уральцев

Тем не менее, один из обвиняемых признан виновным в убийстве сына партнера по бизнесу. За это убийство он приговорен к 13 годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тысяч рублей. А вот другой обвиняемый полностью реабилитирован и немедленно выпущен из-под стражи, передает пресс-служба Свердловского областного суда.