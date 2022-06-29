Выяснились подробности жизни детей скандального детдома в Каменске-Уральском

Posted 29 июня 2022, 13:51
Published 29 июня 2022, 13:51
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
В начале июня работник коррекционного детдома Каменска-Уральского через обращение в юридическую контору довел до сведения общества многочисленные факты издевательств над воспитанниками. По его данным, детей лишали еды и сна, оскорбляли, принудительно отправляли в психиатрическую больницу. В связи с получившими огласку сведениями в детдоме проверку начала прокуратура. К расследованию подключился и СК РФ.
Теперь же из рассказов одной из бывших сотрудниц выяснились новые подробности. В частности, по ее уверениям, в учреждении некачественно смонтировали проводку, что могло привести к пожару с жертвами. По ее словам, уже тогда практиковалось физическое наказание детей за непослушание. И, по ее словам, один из сотрудников, совершал насильственные действия в отношении детей, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на слова экс-сотрудницы данного детского дома.