Выяснились подробности жизни детей скандального детдома в Каменске-Уральском

Теперь же из рассказов одной из бывших сотрудниц выяснились новые подробности. В частности, по ее уверениям, в учреждении некачественно смонтировали проводку, что могло привести к пожару с жертвами. По ее словам, уже тогда практиковалось физическое наказание детей за непослушание. И, по ее словам, один из сотрудников, совершал насильственные действия в отношении детей, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на слова экс-сотрудницы данного детского дома.