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Posted 29 июня 2022, 13:51

Published 29 июня 2022, 13:51

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Выяснились подробности жизни детей скандального детдома в Каменске-Уральском

Выяснились подробности жизни детей скандального детдома в Каменске-Уральском

29 июня 2022, 13:51
Фото: 1MI.
Стало известно о действиях, которые совершались в стенах детского дома в Каменске-Уральском в отношении воспитанников. Сейчас он попал в эпицентр скандала из-за обвинений в издевательствах над детьми.

В начале июня работник коррекционного детдома Каменска-Уральского через обращение в юридическую контору довел до сведения общества многочисленные факты издевательств над воспитанниками. По его данным, детей лишали еды и сна, оскорбляли, принудительно отправляли в психиатрическую больницу. В связи с получившими огласку сведениями в детдоме проверку начала прокуратура. К расследованию подключился и СК РФ. 

Теперь же из рассказов одной из бывших сотрудниц выяснились новые подробности. В частности, по ее уверениям, в учреждении некачественно смонтировали проводку, что могло привести к пожару с жертвами. По ее словам, уже тогда практиковалось физическое наказание детей за непослушание. И, по ее словам, один из сотрудников, совершал насильственные действия в отношении детей, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на слова экс-сотрудницы данного детского дома. 

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