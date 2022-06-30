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Posted 30 июня 2022, 15:54

Published 30 июня 2022, 15:54

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Девочка на самокате врезалась в автобус в Екатеринбурге

Девочка на самокате врезалась в автобус в Екатеринбурге

30 июня 2022, 15:54
Фото: 1MI.
Школьница на самокате попала под колеса автобуса в Екатеринбурге.

Инцидент случился в уральской столице на остановке «Контрольная». Очевидцы сообщают, что девушка-подросток на обычном механическом самокате разъезжала на краешке остановки. Не справившись с управлением, она попала под автобус. 

Как раз в момент потери девочкой координации автобус прибывал к остановке. Так как он начал тормозить, свалившейся на него девочке удалось избежать серьезных травм. Потерпевшую доставили в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму. В автобусе никто не пострадал. Инспекторы ГИБДД на месте происшествия исследуют все обстоятельства случившегося, сообщает Е1. 

#Новости УрФО#Травма#ДТП#Автобус#Столкновение#Остановка#Самокат
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