Девочка на самокате врезалась в автобус в Екатеринбурге

Posted 30 июня 2022, 15:54
Published 30 июня 2022, 15:54
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
Инцидент случился в уральской столице на остановке «Контрольная». Очевидцы сообщают, что девушка-подросток на обычном механическом самокате разъезжала на краешке остановки. Не справившись с управлением, она попала под автобус.
Как раз в момент потери девочкой координации автобус прибывал к остановке. Так как он начал тормозить, свалившейся на него девочке удалось избежать серьезных травм. Потерпевшую доставили в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму. В автобусе никто не пострадал. Инспекторы ГИБДД на месте происшествия исследуют все обстоятельства случившегося, сообщает Е1.