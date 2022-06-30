Девочка на самокате врезалась в автобус в Екатеринбурге

Как раз в момент потери девочкой координации автобус прибывал к остановке. Так как он начал тормозить, свалившейся на него девочке удалось избежать серьезных травм. Потерпевшую доставили в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму. В автобусе никто не пострадал. Инспекторы ГИБДД на месте происшествия исследуют все обстоятельства случившегося, сообщает Е1.