Главного десантника Урала отпустили на свободу

Posted 30 июня 2022, 15:27
Published 30 июня 2022, 15:27
Modified 29 ноября, 18:27
Updated 29 ноября, 18:27
Тетерина вместе с еще двумя фигурантами задержали прошлой осенью. С тех пор он неоднократно обращался в Ленинский районный суд Екатеринбурга с просьбой предоставить ему право находиться под домашним арестом.
Но ранее суд отказывал офицеру, заявляя, что в противном случае обвиняемый может оказать давленией на иных участников следствия. Весной Тетерину добавили новые обвинения, которые он опровергает, заявляя об алиби.
Теперь Тетерину изменили меру пресечения до 30 июля. Его освободили из-под стражи и направили под домашний арест. Кроме того, десантнику запрещен целый перечень действий, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга.