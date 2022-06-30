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Posted 30 июня 2022, 05:38

Published 30 июня 2022, 05:38

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Мэрия Нижнего Тагила обосновала важность 10 светофоров на 2-километровой дороге

Мэрия Нижнего Тагила обосновала важность 10 светофоров на 2-километровой дороге

30 июня 2022, 05:38
Фото: 1MI.
На Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле на отрезке в 2,3 км вместо двух светофоров установят 10.

Важность такого решения объяснили в администрации, сообщает ТК «Телекон».

У автолюбителей такая информация вызвала негодование. На критические замечания отреагировал заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

Откуда они знают, что их будет слишком много? Их будет ровно то количество, чтобы обеспечить там безопасное дорожное движение и регулирование движения, - сказал он. 

Одна из целей: безопасность водителей и пешеходов, ведь в настоящий момент на данном участке дороги находятся нерегулируемые пешеходные переходы.

Известно, что на место выезжала специальная комиссия, она осматривала участки перед принятием решения об установки 10 светофоров. 

Напомним, что светофоры установят вдоль трассы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Все приборы оснастят системой компьютерной синхронизации, позволяющей организовать беспрепятственное движение машин по принципу «зеленой волны».

 

#Транспорт#Нижний Тагил#Дорога#Ремонт#Ремонт дорог#Светофор#Дороги#Мэрия
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