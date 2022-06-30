Очистка Черноисточинского пруда от ила стартовала в Нижнем Тагиле

Posted 30 июня 2022, 11:08
Published 30 июня 2022, 11:08
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Работа земснаряда — крупногабаритного судна по очистке водоема от донных отложений — началась на Черноисточинском пруду. Подробности экооперации по борьбе за чистую питьевую воду, редакции TagilCity.ru на месте испытаний рассказали руководитель проекта и замдиректора подрядной организации.
С 28 июня началась очистка от донных отложений Черноисточинского пруда, питающего Нижний Тагил питьевой водой. Реализацией проекта за 441 млн рублей занимается местная компания «Тагилдорстрой», которая приобрела специальный земснаряд и необходимое оборудование.
Процесс экооперации по спасению водоема проходит в несколько этапов. Насадка земснаряда разрыхляет и всасывает пульпу, затем насосы переносят грязевой поток в пульпопровод протяженностью 2,6 км — по нему трясина поступает в фильтровальную станцию, где грязь от воды отделяют с помощью флокулянтов.
В результате действия безопасных, подчеркивает подрядчик, химикатов грязь остается в геотубах (специальных мешках), а чистая вода выходит через мембрану в водоотводные каналы, затем поступает в отстойник и оттуда попадает в реку Черную.
Для этих операций земснаряд оборудован мощным насосом, способным пропустить до 100 кубометров воды в час, рассказал редакции TagilCity.ru руководитель проекта Максим Яковлев. По его словам, в день, за 12-16 часов, они планируют фильтровать до 20 тысяч кубометров пульпы.
На объекте ежедневно задействованы около пяти сотрудников. Двое находятся в кабине корабля: один управляет, второй — следит за показателями. Еще трое контролируют места складирования — фильтровальную станцию и геотубы.
Тут у нас выведены мониторы, где все указано. Маленький монитор показывает оборудование двигателя; датчики температуры масла, охлаждающей жидкости, характеристик генератора. Также стоит система наблюдения: виден участок, где земснаряд работает. Еще один монитор показывает давление по насосам, — показывает руководитель проекта оборудование кабины земснаряда.
Функционировать земснаряд может вплоть до 15 ноября, за это время «Тагилдорстрой» планирует поднять со дна около 500 тысяч кубометров отложений. В дальнейшем полезную почву могут использовать при благоустройстве города.
Средства на очистку Черноисточинского пруда выделены в рамках нацпроекта «Экология» по направлению «Сохранение уникальных водных объектов». Его реализация находится на личном контроле у губернатора региона Евгения Куйвашева и главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, подчеркнул замдиректора компании «Тагилдорстрой» Эдуард Белко.
Данный проект по очистке Черноисточинского пруда наше предприятие выиграло в декабре 2020 года. Для города этот объект очень важен, так как именно с этого пруда получает питьевое водоснабжение большая часть Нижнего Тагила. На данном этапе работы по откачке ила и складированию донных отложений проводятся в полном объеме, то есть на 100%, — сказал замдиректора ТДС.
Напомним, земснаряд опустили на воду Черноисточинского пруда 23 июня. Нижний Тагил стал первым местом в Уральском Федеральном округе, где реализуют подобную экооперацию.