Очистка Черноисточинского пруда от ила стартовала в Нижнем Тагиле

Процесс экооперации по спасению водоема проходит в несколько этапов. Насадка земснаряда разрыхляет и всасывает пульпу, затем насосы переносят грязевой поток в пульпопровод протяженностью 2,6 км — по нему трясина поступает в фильтровальную станцию, где грязь от воды отделяют с помощью флокулянтов.