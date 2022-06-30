Площади закрытого завода ЖБИ распродают в Нижнем Тагиле

Posted 30 июня 2022, 14:29
Published 30 июня 2022, 14:29
Modified 24 декабря, 18:05
Updated 24 декабря, 18:05
Мэрией города принято решение о продаже данных активов, посредством онлайн аукциона. Стартовой ценой объявлена - 19 миллионов 760 тысяч рублей. В частную собственность планируется продать бывшую базу завода ЖБИ на перекрестке улиц Металлургов и Индустриальной. Лот включает в себя несколько больших зданий и 1,7 гектара земли под ними и возле них.
Как рассказали в администрации, поддерживать его в должном виде и охранять затратно, поэтому приватизация является оптимальным путем. Аукцион намечен на 5 августа. Каждый участник обязан внести задаток приблизительно в 4 миллиона рублей, сообщает ИА «Все новости».