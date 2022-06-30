tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июня 2022, 14:29

Published 30 июня 2022, 14:29

Modified 24 декабря, 18:05

Updated 24 декабря, 18:05

Площади закрытого завода ЖБИ распродают в Нижнем Тагиле

Площади закрытого завода ЖБИ распродают в Нижнем Тагиле

30 июня 2022, 14:29
Фото: 1MI.
Администрация Нижнего Тагила выставила на торги бывший цех завода железобетонных изделий и участок под ним.

Мэрией города принято решение о продаже данных активов, посредством онлайн аукциона. Стартовой ценой объявлена - 19 миллионов 760 тысяч рублей. В частную собственность планируется продать бывшую базу завода ЖБИ на перекрестке улиц Металлургов и Индустриальной. Лот включает в себя несколько больших зданий и 1,7 гектара земли под ними и возле них.

Как рассказали в администрации, поддерживать его в должном виде и охранять затратно, поэтому приватизация является оптимальным путем. Аукцион намечен на 5 августа. Каждый участник обязан внести задаток приблизительно в 4 миллиона рублей, сообщает ИА «Все новости». 

#Экономика#Нижний Тагил#Администрация#Завод#Бюджет#Аукцион#Продажа#Администрация Нижнего Тагила
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика