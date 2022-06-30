Работники супермаркета Нижнего Тагила украли товаров на почти миллион рублей

Следствие считает, что злоумышленники с июля по октябрь прошлого года присвоили себе товаров на сумму более 900 тысяч рублей. Действовали мужчины так: из товаров со складов они выбирали предметы бытовой химии, техники, еду, косметику, детское питание, одежду и иные товары. Вещи они складировали на поддон, который был частично скрыт от системы видеонаблюдения.