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Posted 30 июня 2022, 08:37

Published 30 июня 2022, 08:37

Modified 1 октября, 12:41

Updated 1 октября, 12:41

Работники супермаркета Нижнего Тагила украли товаров на почти миллион рублей

Работники супермаркета Нижнего Тагила украли товаров на почти миллион рублей

30 июня 2022, 08:37
Фото: 1MI
Жители Нижнего Тагила обокрали супермаркет. Расследование по УК РФ о присвоении имущества торговой точки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере завершено.

Известно, что к хищениям товаров причастны пять сотрудников торговой сети. При помощи ОМОНа мужчин задержали. Это приемщики товаров, оператор погрузок, начальник грузовой зоны и водитель. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское». Благодаря видеокамерам стало известно, что имущество вывозилось на грузовике со склада более 20 раз.

Следствие считает, что злоумышленники с июля по октябрь прошлого года присвоили себе товаров на сумму более 900 тысяч рублей. Действовали мужчины так: из товаров со складов они выбирали предметы бытовой химии, техники, еду, косметику, детское питание, одежду и иные товары. Вещи они складировали на поддон, который был частично скрыт от системы видеонаблюдения. 

По утрам, при помощи сотрудника-водителя, они вывозили товар. Краденое они делили между собой. Свою вину злоумышленники, которым от 28 до 33 лет, признали.  Им предъявили обвинение по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата). А 41-летнему водителю вменяют статью за пособничество в хищении. Злоумышленники находятся под подпиской о невыезде.

#Происшествия#Нижний Тагил#Продукты#Кража#Хищение#Кража имущества
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