Сколько зарабатывают и чем владеют главы сельских администраций ГГО

Ее супруг заработал за год более внушительную сумму — 5,4 млн рублей. Также в его собственности находятся три земельных участка, две квартиры, склад, пять нежилых зданий и три автомобиля — ГАЗ-2410, пассажирская ГАЗель и Mitsubishi Outlander.