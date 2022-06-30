Сколько зарабатывают и чем владеют главы сельских администраций ГГО

Posted 30 июня 2022, 11:43
Published 30 июня 2022, 11:43
Modified 29 ноября, 18:45
Updated 29 ноября, 18:45
Доход главы Покровской администрации Марины Сельской составил 1,02 млн рублей. Также она владеет земельным участком (2,5 тысячи кв. м), 1/4 квартиры и хозяйственной постройкой.
Ее супруг заработал за год более внушительную сумму — 5,4 млн рублей. Также в его собственности находятся три земельных участка, две квартиры, склад, пять нежилых зданий и три автомобиля — ГАЗ-2410, пассажирская ГАЗель и Mitsubishi Outlander.
Кроме того, один миллион рублей заработал глава Краснопольской администрации Александр Орлов. Часть дохода — это кредит, взятый на приобретение автомобиля. Из недвижимости Орлов задекларировал жилой дом площадью 32 кв. м. Еще в его собственности есть автомобиль Skoda Yeti.
На третьем месте по доходам глава Черноисточинской администрации Геннадий Малков, который заработал за год 850 тысяч рублей. Также в его собственности находятся земельный участок (1,6 тысячи кв. м), квартира (37 кв. м) и автомобиль Nissan Murano.
Доход главы Висимской администрации Ольги Субботиной составил 720 тысяч рублей. Кроме того, она владеет 1/3 жилого дома и двумя автомобилями — Toyota Vitz и Volkswagen Golf Plus.
Почти 700 тысяч рублей задекларировал глава Южаковской администрации Алексей Котов. Из недвижимости в его владении находятся земельный участок (4 тысячи кв. м) и 1/2 жилого дома. Из транспортных средств — автомобиль Kia Rio и трактор.
Доход остальных шести сельских глав составил от 500 до 650 тысяч рублей.
Напомним, доход главы Горноуральского округа Дмитрия Летникова за 2021 год составил 1,9 млн рублей. Это почти на 200 тысяч рублей больше, чем годом ранее.