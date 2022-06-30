ТЦ «Депо» эвакуировали из-за сообщения о минировании

Posted 30 июня 2022, 08:30
Published 30 июня 2022, 08:30
Modified 29 ноября, 18:38
Updated 29 ноября, 18:38
Посетителей торгового центра «Депо» в Нижнем Тагиле эвакуировали 30 июня около 12:40. В ТЦ объявили о чрезвычайно ситуации и попросили незамедлительно покинуть здание, поделилась с TagilCity.ru одна из покупательниц.
На место выехали спасательные службы, о чем нашей редакции рассказал директор МБУ «Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила» Сергей Коперкин. В пресс-службе местной полиции дополнили, что в настоящий момент проходит проверка.
Пока проверяется поступившая в полицию информация, — отметили в беседе с TagilCity.ru в ведомстве.
Результаты проверки и подробности сообщения будут известны позже.
Напомним, волна лжеминирования прокатилась по Нижнему Тагилу и Екатеринбургу этой весной — эвакуировали школы, ведомства, заводы и даже следственные изоляторы. Анонимы, сообщавшие о «минировании», были задержаны в столице Урала и Брянской области.