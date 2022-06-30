ТЦ «Депо» эвакуировали из-за сообщения о минировании

Напомним, волна лжеминирования прокатилась по Нижнему Тагилу и Екатеринбургу этой весной — эвакуировали школы, ведомства, заводы и даже следственные изоляторы. Анонимы, сообщавшие о «минировании», были задержаны в столице Урала и Брянской области.