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Posted 30 июня 2022, 08:30

Published 30 июня 2022, 08:30

Modified 29 ноября, 18:38

Updated 29 ноября, 18:38

ТЦ «Депо» эвакуировали из-за сообщения о минировании

ТЦ «Депо» эвакуировали из-за сообщения о минировании

30 июня 2022, 08:30
Фото: 1MI.
На месте работают спецслужбы.

Посетителей торгового центра «Депо» в Нижнем Тагиле эвакуировали 30 июня около 12:40. В ТЦ объявили о чрезвычайно ситуации и попросили незамедлительно покинуть здание, поделилась с TagilCity.ru одна из покупательниц. 

На место выехали спасательные службы, о чем нашей редакции рассказал директор МБУ «Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила» Сергей Коперкин. В пресс-службе местной полиции дополнили, что в настоящий момент проходит проверка.

Пока проверяется поступившая в полицию информация, — отметили в беседе с TagilCity.ru в ведомстве.

Результаты проверки и подробности сообщения будут известны позже.

Напомним, волна лжеминирования прокатилась по Нижнему Тагилу и Екатеринбургу этой весной — эвакуировали школы, ведомства, заводы и даже следственные изоляторы. Анонимы, сообщавшие о «минировании», были задержаны в столице Урала и Брянской области.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Спасатели#Торговый центр#Минирование#Депо
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