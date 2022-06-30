Влюбляет в русский стиль

Шёлковый платок разворачивается в руках. Вглядевшись в хитросплетения орнамента, вы буквально оказываетесь в ином пространстве — некоем, как говорили наши предки, «надмирном инобытии», населённом волшебными существами, духами предков, мифическими животными. Они выглядят необычно, но дружелюбны к человеку. Эти удивительные миры, переливающиеся множеством ярких оттенков, рождаются в воображении российского дизайнера Ирины Батьковой, основательницы бренда «Птица Сирин» (Sirinbird).
Ирина закончила Самарское художественное училище, где изучала живопись. Потом много лет работала графическим дизайнером, виртуозно воплощая чужие идеи. Но однажды в начале 2010-х художнице пришла мысль создать собственный проект. Она всегда любила шёлковые платки, часто привозила их из путешествий, но однажды поняла, что в России нельзя купить платок, который напоминал бы о русской культуре, фольклоре, традициях: на ум приходят разве что павлово-посадские шали.
Тогда Ирина решила изменить ситуацию и придумала свой первый платок, который поразительным образом соединил прошлое, настоящее и будущее. Он назывался «Первый космонавт»: на шёлковом полотне фантастическая птица Сирин из русских сказок встречается с одним из самых известных в мировой истории людей, родившихся на русской земле — первым космонавтом планеты Юрием Гагариным.
Идея оказалась совершенно беспроигрышной для дебюта: Гагарина знают все — даже те, кто никогда не слышал русских сказок и опер Чайковского и Римского-Корсакова, не видел картин Репина, Васнецова, Малевича и Кандинского. Так в 2013 году появился бренд «Птица Сирин» (Sirinbird).
Кроме платка с первым космонавтом, в дебютную коллекцию дизайнера вошли модели «Кандинский», «Славянский» и «Змей Горыныч». Оригинальные и качественные аксессуары заинтересовали и обозревателей моды. Весь тираж первой коллекции новой марки раскупили за несколько дней.
Я хочу менять отношение людей к русскому стилю, русской культуре. Это не сувенирный стиль, он живой, не мёртвый. Мы так богаты: у нас есть наши культурные пласты, очень разные земли, их самобытные народы, взаимопроникновения культур и даже все наши бесконечные потрясения. Россия богата и на традиционные уклады, и на вспышки сверхновых, сжигающие всё на своем пути. Вдохновляться можно любым этапом. Я думаю, это нормально, когда сильнее отзывается то, что заложено в тебе твоей культурой. А начинается это с того, что тебя окружает в детстве, на каких сказках ты растёшь, - рассказывает Ирина Батькова.
Для художника ремесленные навыки значат не меньше, чем богатое воображение и творческие озарения: академическое образование «ставит руку» и приучает работать постоянно, непрерывно, изо дня в день. Фиксируя собственные впечатления, мысли, фантазии — и оттачивая, доводя до совершенства художественные навыки.
Все эскизы своих будущих платков, как реализованные, так и оставшиеся пока в архивах, Ирина Батькова рисует не на электронном планшете, а так, как художники делали это веками: от руки, карандашом на бумаге. И уже потом набросок превращается в цветной эскиз, который векторизируется на компьютере. Затем следуют цветопробы на заводе и собственно печать на ткани. Весь процесс занимает от полутора до двух с половиной месяцев.
Неизвестно, где тебя настигнет идея. Она может прийти во время чтения, узнавания чего-то нового, или в состоянии вечернего полусна, когда подсознание перерабатывает итоги дня. Идеи — сонм, «виртуальное облако хештегов», и они живут во мне удивившими меня знаниями, пережитыми эмоциональными откликами. И потом какое-то новое знание выстраивается в один большой, глубинный смысл, космогонию. Словно сложились все пазлы. И тогда я вижу общую картину и сажусь собирать информацию уже целенаправленно, вглубь темы. И потом достаю альбом бумаги А2 и остро затачиваю карандаш — начинаю рисовать. Без эскизов, узор рисунка сплетается сам собой. Я не очень люблю слово орнамент, слово «узор» кажется мне более глубинным — узри, зри в корень. Визуализируй, чтобы другие увидели, - так раскрывает Ирина тайну рождения замысла новой работы.
Дизайнер расширяет ассортимент: помимо платков, появились и другие аксессуары, например, шёлковые маски для сна и кокошники, у которых есть даже звёздные поклонники: например, в них выступает Хелависа, солистка фолк-рок-группы «Мельница». Лимитированные коллекции платков «Птица Сирин» (Sirinbird) дизайнер разработала для Исторического музея, музея Фаберже, Всемирного фонда дикой природы (WWF). Они были в числе официальных подарков на форуме в Давосе. Иностранцы охотно покупают эти платки — и чтобы пополнить свою коллекцию дизайнерских аксессуаров на «русскую тему», и чтобы просто носить каждый день, наряду с платками известных западных марок.
Батькова активно участвует в выставках. Например, платки Sirinbird представлялись в групповой экспозиции российских дизайнеров «Трын*Трава: Современный русский стиль» во Всероссийском музее декоративного искусства, а в московском центре «Музей Моды» проходила персональная выставка работ Ирины «Шёлковые песни птицы Сирин».
«Птица Сирин» для её создательницы — не просто способ самовыражения, но и возможность «дать другим увидеть». По её словам, для дизайнера важен не мир вещей, но мир смыслов. Ирина говорит, что речь идёт о сбережении таинственного мира памяти, воображения, традиций, преданий, передававшихся из поколения в поколение, и о способности поделиться этим миром с людьми извне, с представителями других культур.
Дизайнер постоянно работает и над новыми коллекциями, и над расширением ассортимента. Творчество Ирины отличает бережный интерес к разнообразному культурному наследию народов России. Например, платок «Ульчи» создан по мотивам фольклора малочисленного народа Ульчи, населяющего Приамурье. Кроме платков и кокошников, в коллекции «Птица Сирин» (Sirinbird) сейчас есть украшения и одежда: бусы, ожерелья, худи, футболки и накидки с узорами, придуманными Ириной Батьковой.
Своим творчеством Ирина напоминает, как важно помнить о корнях, о прошлом, которое способно вдохновлять будущее.
Мир сейчас ищет новое дыхание, новые этнические богатства. У нас есть бесконечные богатства, с которыми мы можем пройти все стилистические стадии, работать в любом ключе, - говорит она.
Для дизайнера её проект — это не только и не столько бизнес, сколько способ изучать русскую и мировую культуру.
Я рада возможности рассказывать о своих находках художественным, визуальным языком. Люблю своё дело за ту радость, которой у людей откликается созданное мной. За настоящие, глубинные смыслы, которые становятся частью меня и помогают мне видеть суть бытия, а потом сопровождают кого-то уже в его собственной жизни.