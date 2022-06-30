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Posted 30 июня 2022, 12:16

Published 30 июня 2022, 12:16

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Женщина с двумя детьми разбились насмерть после падения из окна в Волгограде

Женщина с двумя детьми разбились насмерть после падения из окна в Волгограде

30 июня 2022, 12:16
Фото: 1MI.
В Дзержинском районе Волгограда женщина с двумя детьми выпала из окна высотного дома. Все они погибли.

В Волгограде местная жительница вместе с 7-летней девочкой и 6-летним мальчиком выпала из окна высотного дома на улице Исторической. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Инцидент случился вечером 29 июня. Прохожие увидели под окнами многоэтажки трупы. Тогда же на место прибыли правоохранители.

Скорая констатировала смерть всех троих. Сейчас следствие устанавливает личности погибших. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»).

Напомним, ранее жительница Екатеринбурга выпала из окна в свой день рождения. Момент ЧП на видео сняли очевидцы: девушку кто-то держал за руки, пытаясь не дать ей упасть вниз, но трагедия все же случилась.

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#Происшествия#Дети#Смерть#Падение#Смерть ребенка#Падение с высоты
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