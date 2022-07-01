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Posted 1 июля 2022, 06:15

Published 1 июля 2022, 06:15

Modified 1 октября, 12:43

Updated 1 октября, 12:43

Подростки ограбили «Пятерочку» в Екатеринбурге

Подростки ограбили «Пятерочку» в Екатеринбурге

1 июля 2022, 06:15
Фото: 1MI
Банда подростков ночью пробралась в супермаркет в Екатеринбурге и совершила ограбление.

Инцидент произошел в районе Вторчермет. Группа молодых людей разбила витрины и проникла в универсам на улице Селькоровская уральской столицы. Подростки набили корзины товарами, после чего убежали с украденным, сообщает сообщество ВК «Инцидент Екатеринбург». 

На место происшествия выехали оперативники и следователи. Теперь им предстоит установить личности преступников, найти их и привлечь к ответственности, сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. 

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