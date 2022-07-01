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Posted 1 июля 2022, 06:40

Published 1 июля 2022, 06:40

Modified 29 ноября, 18:42

Updated 29 ноября, 18:42

Роспотребнадзор снял все ковидные ограничения в России

Роспотребнадзор снял все ковидные ограничения в России

1 июля 2022, 06:40
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
В России с 1 июля перестали действовать ограничения, вводившиеся в связи с пандемией коронавируса.

О прекращении действия ограничительных мер объявили в Роспотребнадзоре. Решение обосновано достигнутым снижением эпидемиологической угрозы. Теперь простым гражданам нигде не требуется носить защитные маски, а заведения общественного питания смогут работать по ночам, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. 

Тем не менее, в случае ухудшения обстановки и нового роста числа заболевших, ограничения могут быть возвращены, также отметили в Роспотребнадзоре. 

А в Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев снял масочный режим еще 4 июня. Однако на тот момент за пожилыми людьми сохранялась обязанность соблюдения самоизоляции.  

#Новости УрФО#Коронавирус#Безопасность#Здоровье#Болезнь#Инфекция#Ограничения#Вирус#Пандемия#Короновирус
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