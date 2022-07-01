Роспотребнадзор снял все ковидные ограничения в России

Posted 1 июля 2022, 06:40
Published 1 июля 2022, 06:40
Modified 29 ноября, 18:42
Updated 29 ноября, 18:42
О прекращении действия ограничительных мер объявили в Роспотребнадзоре. Решение обосновано достигнутым снижением эпидемиологической угрозы. Теперь простым гражданам нигде не требуется носить защитные маски, а заведения общественного питания смогут работать по ночам, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Тем не менее, в случае ухудшения обстановки и нового роста числа заболевших, ограничения могут быть возвращены, также отметили в Роспотребнадзоре.
А в Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев снял масочный режим еще 4 июня. Однако на тот момент за пожилыми людьми сохранялась обязанность соблюдения самоизоляции.