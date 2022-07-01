Роспотребнадзор вынес решение по автомойке у травмпункта в Нижнем Тагиле

Роспотребнадзор признал, что автомойка не может находиться на территории медучреждения. Согласно заключению, владелец не получил разрешение на ее открытие: помещение под окнами травмпункта значится как обычный гараж. Однако и попытка его получить не увенчалась бы успехом, так как автомойки должны находиться в 50 метрах от застройки — в данном случае она всего в четырех метрах от больницы.