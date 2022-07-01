Роспотребнадзор вынес решение по автомойке у травмпункта в Нижнем Тагиле

Posted 1 июля 2022, 11:50
Published 1 июля 2022, 11:50
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
Роспотребнадзор признал, что автомойка не может находиться на территории медучреждения. Согласно заключению, владелец не получил разрешение на ее открытие: помещение под окнами травмпункта значится как обычный гараж. Однако и попытка его получить не увенчалась бы успехом, так как автомойки должны находиться в 50 метрах от застройки — в данном случае она всего в четырех метрах от больницы.
Заключение Роспотребнадзор направил в прокуратуру Дзержинского района, чтобы там приняли соответствующие меры.
Из полученной информации установлено, что разрешений на переоборудование гаража не выдавалось, кроме того, в соответствии с территориальной зоной на указанном земельном участке невозможно оборудование автомобильных моек, — сказано в решении ведомства.
Напомним, автомойка на проспекте Вагоностроителей, 12а функционирует десятки лет, но коллектив травмпункта Горбольницы № 1 обратился в ведомства лишь весной этого года, так как владелец гаража начал земляные работы и, предположили медики, решил открыть допместа для мойки машин. Ранее Управление горхозяйством города признало, что автомойка работает незаконно, а территория, где она находится, вовсе относится к зоне лечебно-оздоровительных комплексов.
После обращения медиков владелец автомойки Федор Плотников переоборудовал помещение под шиномонтажную мастерскую, для которой также необходимо санитарно-эпидемиологическое заключение.