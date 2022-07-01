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Posted 1 июля 2022, 11:50

Published 1 июля 2022, 11:50

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Роспотребнадзор вынес решение по автомойке у травмпункта в Нижнем Тагиле

1 июля 2022, 11:50
Автомойка работала под окнами травмпункта десятки лет.

Роспотребнадзор признал, что автомойка не может находиться на территории медучреждения. Согласно заключению, владелец не получил разрешение на ее открытие: помещение под окнами травмпункта значится как обычный гараж. Однако и попытка его получить не увенчалась бы успехом, так как автомойки должны находиться в 50 метрах от застройки — в данном случае она всего в четырех метрах от больницы.

Заключение Роспотребнадзор направил в прокуратуру Дзержинского района, чтобы там приняли соответствующие меры.

Из полученной информации установлено, что разрешений на переоборудование гаража не выдавалось, кроме того, в соответствии с территориальной зоной на указанном земельном участке невозможно оборудование автомобильных моек, — сказано в решении ведомства.

Напомним, автомойка на проспекте Вагоностроителей, 12а функционирует десятки лет, но коллектив травмпункта Горбольницы № 1 обратился в ведомства лишь весной этого года, так как владелец гаража начал земляные работы и, предположили медики, решил открыть допместа для мойки машин. Ранее Управление горхозяйством города признало, что автомойка работает незаконно, а территория, где она находится, вовсе относится к зоне лечебно-оздоровительных комплексов.

После обращения медиков владелец автомойки Федор Плотников переоборудовал помещение под шиномонтажную мастерскую, для которой также необходимо санитарно-эпидемиологическое заключение. 

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Прокуратура#Роспотребнадзор#Дзержинский район#Автомойка#Санитарно-защитные зоны
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