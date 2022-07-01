Скончался знаменитый тагильский скульптор-монументалист Анатолий Неверов

Posted 1 июля 2022, 13:39
Published 1 июля 2022, 13:39
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
Сердце выдающегося деятеля искусств перестало биться 1 июля, сообщили в Нижнетагильском музее изобразительных искусств ИА «Между строк». Будущий художник родился 28 апреля 1938 года в рабочем поселке Басьяновский Верхнесалдинского округа. В молодости Анатолий Глебович получил два высших художественных образования, стажировался за рубежом, однако впоследствии вернулся на родной Урал.
И в России и за ее пределами стоят памятники, созданные этим мастером. В частности, в Нижнем Тагиле - памятник воинам-железнодорожникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, первым комсомольцам города, ушедшим на фронт строителям, воинам-интернационалистам, героическим правоохранителям. Кроме того, художник увлекался медальерным искусством.
Дата и место похорон художника пока не названы.