Скончался знаменитый тагильский скульптор-монументалист Анатолий Неверов

И в России и за ее пределами стоят памятники, созданные этим мастером. В частности, в Нижнем Тагиле - памятник воинам-железнодорожникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, первым комсомольцам города, ушедшим на фронт строителям, воинам-интернационалистам, героическим правоохранителям. Кроме того, художник увлекался медальерным искусством.