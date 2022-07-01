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Posted 1 июля 2022, 13:39

Published 1 июля 2022, 13:39

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Скончался знаменитый тагильский скульптор-монументалист Анатолий Неверов

1 июля 2022, 13:39
На 85-м году ушел из жизни знаменитый тагильский художник и педагог Анатолий Неверов.

Сердце выдающегося деятеля искусств перестало биться 1 июля, сообщили в Нижнетагильском музее изобразительных искусств ИА «Между строк». Будущий художник родился 28 апреля 1938 года в рабочем поселке Басьяновский Верхнесалдинского округа. В молодости Анатолий Глебович получил два высших художественных образования, стажировался за рубежом, однако впоследствии вернулся на родной Урал. 

И в России и за ее пределами стоят памятники, созданные этим мастером. В частности, в Нижнем Тагиле - памятник воинам-железнодорожникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, первым комсомольцам города, ушедшим на фронт строителям, воинам-интернационалистам, героическим правоохранителям. Кроме того, художник увлекался медальерным искусством. 

Дата и место похорон художника пока не названы. 

#Происшествия#Нижний Тагил#Скульптура#Музей#Памятник#Художник#Живопись#Скончался#Анатолий Неверов
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