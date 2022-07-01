Строительство дорог к участкам для многодетных стартовало на Пырловке в Нижнем Тагиле

После проведения публичных слушаний и рассмотрения проекта гордумой был изменен генеральный план. В текущем году средства на развитие территории уже заложены. Дороги пока выполняются в черновом варианте, но у жителей уже появилась возможность начать строительство. Ресурсники могут начинать работы по прокладке инженерных сетей.