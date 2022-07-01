Строительство дорог к участкам для многодетных стартовало на Пырловке в Нижнем Тагиле

Posted 1 июля 2022, 03:38
Published 1 июля 2022, 03:38
Modified 29 ноября, 18:41
Updated 29 ноября, 18:41
В общей сложности в 2022 году планируется обустройство 4,2 километра дорог. Работы проводятся в соответствии с графиком, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Ход работ проконтролировал глава города Владислав Пинаев.
По словам директора МУП "Тагилдорстрой" Игоря Васильева, на данный момент уже 1,8 километра отсыпано в скальном грунте на улицах Заречная, Преображенский проспект и 2-я Апрельская. В ближайшее время их планируется отсыпать мелкой фракцией, чтобы проезд стал комфортнее.
То, что именно скальный грунт идет в основание дороги - это хорошее решение, которое позволит надолго ее сохранить в хорошем состоянии, - рассказал Игорь Васильев.
Напомним, несколько лет назад многодетные семьи получили участки для строительства на Пырловке в Нижнем Тагиле. Там отсутствовала инфраструктура. В 2018 - 2019 годах началось решение проблемы. Сначала был подготовлен проект межевания и планировки территории.
После проведения публичных слушаний и рассмотрения проекта гордумой был изменен генеральный план. В текущем году средства на развитие территории уже заложены. Дороги пока выполняются в черновом варианте, но у жителей уже появилась возможность начать строительство. Ресурсники могут начинать работы по прокладке инженерных сетей.
Дорога – это то, что дает жизнь, импульс к дальнейшему развитию. Считаю, что Пырловка перспективный микрорайон. Недалеко водоем, лес, тишина, удаленность от промышленных предприятий. Когда все обустроится, будет очень красиво, - сказал мэр.