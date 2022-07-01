tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 июля 2022, 03:38

Published 1 июля 2022, 03:38

Modified 29 ноября, 18:41

Updated 29 ноября, 18:41

Строительство дорог к участкам для многодетных стартовало на Пырловке в Нижнем Тагиле

1 июля 2022, 03:38
Сюжет
Касается каждого
Работы по обустройству временных дорог на Пырловке в Нижнем Тагиле к участкам для многодетных стартовали.

В общей сложности в 2022 году планируется обустройство 4,2 километра дорог. Работы проводятся в соответствии с графиком, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Ход работ проконтролировал глава города Владислав Пинаев.

По словам директора МУП "Тагилдорстрой" Игоря Васильева, на данный момент уже 1,8 километра отсыпано в скальном грунте на улицах Заречная, Преображенский проспект и 2-я Апрельская. В ближайшее время их планируется отсыпать мелкой фракцией, чтобы проезд стал комфортнее. 

То, что именно скальный грунт идет в основание дороги - это хорошее решение, которое позволит надолго ее сохранить в хорошем состоянии, - рассказал Игорь Васильев.

Напомним, несколько лет назад многодетные семьи получили участки для строительства на Пырловке в Нижнем Тагиле. Там отсутствовала инфраструктура. В 2018 - 2019 годах началось решение проблемы. Сначала был подготовлен проект межевания и планировки территории. 

После проведения публичных слушаний и рассмотрения проекта гордумой был изменен генеральный план. В текущем году средства на развитие территории уже заложены. Дороги пока выполняются в черновом варианте, но у жителей уже появилась возможность начать строительство. Ресурсники могут начинать работы по прокладке инженерных сетей. 

Дорога – это то, что дает жизнь, импульс к дальнейшему развитию. Считаю, что Пырловка перспективный микрорайон. Недалеко водоем, лес, тишина, удаленность от промышленных предприятий. Когда все обустроится, будет очень красиво, - сказал мэр.
#Ирина Кирилова#Транспорт#Нижний Тагил#Касается каждого#Строительство#Владислав Пинаев#Пырловка#Дороги#Многодетные
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика