За убийство и изнасилование девушки таксисту из Нижнего Тагила грозит 23 года тюрьмы

Posted 1 июля 2022, 09:01
Published 1 июля 2022, 09:01
Modified 29 ноября, 18:38
Updated 29 ноября, 18:38
Год назад преступник подвозил девушку из бара в центре Екатеринбурга. Выехав за городскую черту, он набросился на девушку, надругался над ней, задушил и зарезал, а тело выбросил в лесополосе около Серовского тракта.
У убитой злоумышленник забрал все находившиеся при ней ценные вещи, деньги, телефон, украшения, даже куртку, причем за курткой вернулся спустя некоторое время. Тем не менее, вскоре преступника удалось вычислить, сообщили в пресс-службе Свердловской прокуратуры.
Сначала злоумышленник приводил ложные сведения. Однако проверка на детекторе лжи показала, что ранее неоднократно судимый таксист пытается запутать следствие. Теперь ему грозит длительный тюремный срок за совершенное злодеяние, сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.