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Posted 2 июля 2022, 07:35

Published 2 июля 2022, 07:35

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Mercedes загорелся после столкновения с забором в Екатеринбурге

Mercedes загорелся после столкновения с забором в Екатеринбурге

2 июля 2022, 07:35
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге Mercedes врезался в забор и загорелся посреди дороги.

Авария произошла в ночь на 2 июля на пересечении улиц Московской и Щорса. По словам очевидцев, водитель иномарки не справился с управлением и врезался в ограждающий забор. После столкновения машина загорелась, сообщает Е1.

Также очевидцы рассказали, что после возгорания был хлопок взрыва. Сообщений о погибших и пострадавших нет.

Напомним, в июне на трассе под Первоуральском загорелся грузовик КАМАЗ после того, как в него врезался Opel Astra.

#Пожар#ДТП#Дорога#Екатеринбург
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