Mercedes загорелся после столкновения с забором в Екатеринбурге

Posted 2 июля 2022, 07:35
Published 2 июля 2022, 07:35
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
Авария произошла в ночь на 2 июля на пересечении улиц Московской и Щорса. По словам очевидцев, водитель иномарки не справился с управлением и врезался в ограждающий забор. После столкновения машина загорелась, сообщает Е1.
Также очевидцы рассказали, что после возгорания был хлопок взрыва. Сообщений о погибших и пострадавших нет.
Напомним, в июне на трассе под Первоуральском загорелся грузовик КАМАЗ после того, как в него врезался Opel Astra.