Миллионный штраф грозит шахте в Краснотурьинске из-за смерти рабочего

Posted 2 июля 2022, 06:23
Published 2 июля 2022, 06:23
Modified 29 ноября, 18:35
Updated 29 ноября, 18:35
Проверка ведомства показала, что причиной обвала, повлекшего за собой смерть человека, стало грубое нарушение техники безопасности.
Отсутствовали специальные настилы, освещение, отстаивание вентиляционного сплава. Не учтены меры безопасного производства работ по бурению шпуров под крепление и нарушено допустимое отставание временного крепления от забоя, - говорится на официальном сайте Уральского управления Ростехнадзора.
В связи с этим АО «Богословское рудоуправление», которому принадлежит шахта, грозит наказание в виде штрафа от 500 тысяч до одного миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Напомним, 7 марта этого года во время горнопроходческих работ произошел обвал в момент крепления выработки. Пласт размером два метра обрушился на рабочего, в результате чего он погиб.