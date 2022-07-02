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Posted 2 июля 2022, 06:23

Published 2 июля 2022, 06:23

Modified 29 ноября, 18:35

Updated 29 ноября, 18:35

Миллионный штраф грозит шахте в Краснотурьинске из-за смерти рабочего

Миллионный штраф грозит шахте в Краснотурьинске из-за смерти рабочего

2 июля 2022, 06:23
Фото: 1MI.
Ростехнадзор провел проверку деятельности шахты «Северопесчанская» в Краснотурьинске, где в марте погиб рабочий, и нашел множество нарушений. Из-за этого предприятию грозит штраф до одного миллиона рублей.

Проверка ведомства показала, что причиной обвала, повлекшего за собой смерть человека, стало грубое нарушение техники безопасности. 

Отсутствовали специальные настилы, освещение, отстаивание вентиляционного сплава. Не учтены меры безопасного производства работ по бурению шпуров под крепление и нарушено допустимое отставание временного крепления от забоя, - говорится на официальном сайте Уральского управления Ростехнадзора.

В связи с этим АО «Богословское рудоуправление», которому принадлежит шахта, грозит наказание в виде штрафа от 500 тысяч до одного миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Напомним, 7 марта этого года во время горнопроходческих работ произошел обвал в момент крепления выработки. Пласт размером два метра обрушился на рабочего, в результате чего он погиб.

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#Общество#Проверка#Свердловская область#Гибель#Шахтеры#Ростехнадзор
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