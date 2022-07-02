Ядовитый борщевик захватывает дворы Первоуральска

Posted 2 июля 2022, 06:58
Published 2 июля 2022, 06:58
Modified 29 ноября, 18:38
Updated 29 ноября, 18:38
Растение замечено в разных районах города. Местные жители бьют тревогу, опасаясь за здоровье своих детей.
У нас во дворе заросли этого очень ядовитого растения, сок вызывает страшные ожоги, а кругом дети. Во всей стране объявлена борьба с борщевиком, только Первоуральск это не касается. Растят борщевик до цветения, чтоб на следующий год его было в разы больше, — возмутилась в соцсетях жительница города Ольга.
Еще одна горожанка Екатерина рассказала, что заросли борщевика разрастаются и на окраинах города вдоль дорог:
Вы проедьте в сторону Починок и Тарасково, там этого борщевика целые плантации растут по обе стороны дороги, и в огородах у жителей и по обочине полей. И никто не скашивает и не травит его, а в середине месяца он зацветет и будет под два метра ростом.
В правительстве Свердловской области пообещали проблему решить, отметив, что растение, которое жители города заметили во дворах, может быть просто схожим с борщевиком.
У администрации заключен с подрядчиком договор на обработку специальными реагентами это растение. В Первоуральске есть много растений, схожих с борщевиком, и различить их могут только специалисты. В ближайшее время будет проведена обработка, — сообщили в правительстве региона.
Опасность борщевика состоит в том, что листья и стебель растения содержат фуранокумарины. Эти вещества вызывают чувствительность к ультрафиолету. Сок растения, попавший на кожу, вызовет сильный ожог с образованием пузырей.