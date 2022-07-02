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Posted 2 июля 2022, 06:58

Published 2 июля 2022, 06:58

Modified 29 ноября, 18:38

Updated 29 ноября, 18:38

Ядовитый борщевик захватывает дворы Первоуральска

2 июля 2022, 06:58
Жители Первоуральска в Свердловской области пожаловались, что прямо во дворах разрастается ядовитый борщевик.

Растение замечено в разных районах города. Местные жители бьют тревогу, опасаясь за здоровье своих детей.

У нас во дворе заросли этого очень ядовитого растения, сок вызывает страшные ожоги, а кругом дети. Во всей стране объявлена борьба с борщевиком, только Первоуральск это не касается. Растят борщевик до цветения, чтоб на следующий год его было в разы больше, — возмутилась в соцсетях жительница города Ольга.

Еще одна горожанка Екатерина рассказала, что заросли борщевика разрастаются и на окраинах города вдоль дорог:

Вы проедьте в сторону Починок и Тарасково, там этого борщевика целые плантации растут по обе стороны дороги, и в огородах у жителей и по обочине полей. И никто не скашивает и не травит его, а в середине месяца он зацветет и будет под два метра ростом.

В правительстве Свердловской области пообещали проблему решить, отметив, что растение, которое жители города заметили во дворах, может быть просто схожим с борщевиком.

У администрации заключен с подрядчиком договор на обработку специальными реагентами это растение. В Первоуральске есть много растений, схожих с борщевиком, и различить их могут только специалисты. В ближайшее время будет проведена обработка, — сообщили в правительстве региона.

Опасность борщевика состоит в том, что листья и стебель растения  содержат фуранокумарины. Эти вещества вызывают чувствительность к ультрафиолету. Сок растения, попавший на кожу, вызовет сильный ожог с образованием пузырей.

#Первоуральск#Экология#Свердловская область#Растения
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