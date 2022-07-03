Работник из Екатеринбурга обвиняет Wildberries в невыплате большей части зарплаты

Posted 3 июля 2022, 07:25
Published 3 июля 2022, 07:25
Modified 29 ноября, 18:45
Updated 29 ноября, 18:45
Парень устроился сотрудником пункта выдачи товаров в жилом районе Сортировочный уральской столицы. По его словам, высокую зарплату ему не обещали. За три месяца он должен был получить 60 тысяч рублей. Однако с выдачей этой суммы у корпорации возникли сложности, рассказал E1 специалист.
Работник рассказывает, что сначала в декабре не получил ни рубля. Как он рассказывает, выяснилось, что менеджер небрежно переписал его реквизиты и допустил ошибку. Никакой компенсации за инцидент работнику не обещали. Лишь в конце января ему выплатили 20 тысяч рублей. На тот момент баланс показывал, что парень заработал 46 тысяч, которые якобы «съел» перерасчет.
В самой компании E1 признали проблему, однако объяснив не «перерасчетами», а сбоем техники и обещали вернуть всю положенную сумму. Молодой человек пока не обращается в правоохранительные органы и ждет, когда же ему отдадут всю заработанную сумму.