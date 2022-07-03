Работник из Екатеринбурга обвиняет Wildberries в невыплате большей части зарплаты

Работник рассказывает, что сначала в декабре не получил ни рубля. Как он рассказывает, выяснилось, что менеджер небрежно переписал его реквизиты и допустил ошибку. Никакой компенсации за инцидент работнику не обещали. Лишь в конце января ему выплатили 20 тысяч рублей. На тот момент баланс показывал, что парень заработал 46 тысяч, которые якобы «съел» перерасчет.