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Posted 3 июля 2022, 07:25

Published 3 июля 2022, 07:25

Modified 29 ноября, 18:45

Updated 29 ноября, 18:45

Работник из Екатеринбурга обвиняет Wildberries в невыплате большей части зарплаты

Работник из Екатеринбурга обвиняет Wildberries в невыплате большей части зарплаты

3 июля 2022, 07:25
Фото: 1MI.
Молодой екатеринбуржец, отработав в Wildberries около трех месяцев, по собственному признанию, получил лишь небольшой процент от положенной зарплаты.

Парень устроился сотрудником пункта выдачи товаров в жилом районе Сортировочный уральской столицы. По его словам, высокую зарплату ему не обещали. За три месяца он должен был получить 60 тысяч рублей. Однако с выдачей этой суммы у корпорации возникли сложности, рассказал E1 специалист. 

Работник рассказывает, что сначала в декабре не получил ни рубля. Как он рассказывает, выяснилось, что менеджер небрежно переписал его реквизиты и допустил ошибку. Никакой компенсации за инцидент работнику не обещали. Лишь в конце января ему выплатили 20 тысяч рублей. На тот момент баланс показывал, что парень заработал 46 тысяч, которые якобы «съел» перерасчет. 

В самой компании E1 признали проблему, однако объяснив не «перерасчетами», а сбоем техники и обещали вернуть всю положенную сумму. Молодой человек пока не обращается в правоохранительные органы и ждет, когда же ему отдадут всю заработанную сумму. 

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#Происшествия#Новости УрФО#Зарплата#Обман#Доставка#Офис#Перерасчет#Wildberries
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