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Posted 4 июля 2022, 16:57

Published 4 июля 2022, 16:57

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Голый мужчина разгуливает по Каменску-Уральскому

4 июля 2022, 16:57
По улицам города Каменск-Уральский Свердловский области расхаживает человек без одежды, включая нижнее белье.

Правда, нарушитель общественного спокойствия не совсем голый. Он обут, и на нем надеты носки. Ходящего нагишом человека заметили рядом с одним из магазинов сети «Красное & Белое». По улице он шел не один, а с одетым товарищем. Ни он, ни окружающие не выражали бурной реакции на внешний вид обнаженного. 

А вот в Нижнем Тагиле местные жители пресекли половой акт, который в первой половине июня прилюдно на одном из городских перекрестков, возле ТЦ устроили нетрезвые молодой человек и девушка. 

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#Общество#Каменск-Уральский#Видео#Хулиган#Алкогольное опьянение#Голый#Дебошир#Обнаженный
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