Голый мужчина разгуливает по Каменску-Уральскому

Posted 4 июля 2022, 16:57
Published 4 июля 2022, 16:57
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
Правда, нарушитель общественного спокойствия не совсем голый. Он обут, и на нем надеты носки. Ходящего нагишом человека заметили рядом с одним из магазинов сети «Красное & Белое». По улице он шел не один, а с одетым товарищем. Ни он, ни окружающие не выражали бурной реакции на внешний вид обнаженного.
А вот в Нижнем Тагиле местные жители пресекли половой акт, который в первой половине июня прилюдно на одном из городских перекрестков, возле ТЦ устроили нетрезвые молодой человек и девушка.