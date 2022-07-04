Голый мужчина разгуливает по Каменску-Уральскому

Правда, нарушитель общественного спокойствия не совсем голый. Он обут, и на нем надеты носки. Ходящего нагишом человека заметили рядом с одним из магазинов сети «Красное & Белое». По улице он шел не один, а с одетым товарищем. Ни он, ни окружающие не выражали бурной реакции на внешний вид обнаженного.