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Posted 4 июля 2022, 11:08

Published 4 июля 2022, 11:08

Modified 29 ноября, 18:38

Updated 29 ноября, 18:38

Мишустин прибыл в Екатеринбург для участия в «Иннопроме»

Мишустин прибыл в Екатеринбург для участия в «Иннопроме»

4 июля 2022, 11:08
Фото: 1MI.
Сюжет
ИННОПРОМ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин приехал в Екатеринбург для участия в международной индустриальной выставке «Иннопром».

Самолет председателя правительства России приземлился в аэропорту «Кольцово» уральской столицы. Государственный деятель примет участие в церемонии открытия промышленного форума, осмотрит экспозиции и проведет переговоры с представителями отечественного бизнеса. 

В самом аэропорту видного гостя встретил глава региона Евгений Куйвашев. Между политиками состоялось непродолжительное совещание. Затем по заранее перегороженному Россельбану премьерский кортеж направился в комплекс «Экспо», где пройдет выставка, сообщает Е1. 

Кроме российского премьера, в столицу Урала прибыл и его визави из Казахстана. Премьер-министр соседней республики Алихан Смаилов также примет участие в работе грандиозной выставки. 

#Политика#Новости УрФО#ИННОПРОМ#Выставка#Форум#Евгений Куйвашев#Предприниматель#Визит#Совещание#Промышленность#Обсуждение#Михаил Мишустин#Премьер-министр
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