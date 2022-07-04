Мишустин прибыл в Екатеринбург для участия в «Иннопроме»

Posted 4 июля 2022, 11:08
Published 4 июля 2022, 11:08
Modified 29 ноября, 18:38
Updated 29 ноября, 18:38
Самолет председателя правительства России приземлился в аэропорту «Кольцово» уральской столицы. Государственный деятель примет участие в церемонии открытия промышленного форума, осмотрит экспозиции и проведет переговоры с представителями отечественного бизнеса.
В самом аэропорту видного гостя встретил глава региона Евгений Куйвашев. Между политиками состоялось непродолжительное совещание. Затем по заранее перегороженному Россельбану премьерский кортеж направился в комплекс «Экспо», где пройдет выставка, сообщает Е1.
Кроме российского премьера, в столицу Урала прибыл и его визави из Казахстана. Премьер-министр соседней республики Алихан Смаилов также примет участие в работе грандиозной выставки.