Мишустин прибыл в Екатеринбург для участия в «Иннопроме»

В самом аэропорту видного гостя встретил глава региона Евгений Куйвашев. Между политиками состоялось непродолжительное совещание. Затем по заранее перегороженному Россельбану премьерский кортеж направился в комплекс «Экспо», где пройдет выставка, сообщает Е1.