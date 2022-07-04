Мошенники ограбили зарубежного студента в Екатеринбурге

Posted 4 июля 2022, 12:29
Published 4 июля 2022, 12:29
Modified 29 ноября, 18:37
Updated 29 ноября, 18:37
Студент последнего курса УГМУ рассказал, что захотел поменять имевшиеся у него 4100 американских долларов по привлекательному курсу. Через интернет он нашел молодых людей, сделавших заманчивое предложение.
Однако, когда студент пришел менять валюту на рубли, он был немедленно опрыскан газовым баллончиком, а все деньги у него забрали, естественно, ничего не выдав взамен.
Потерпевший не промедлил и в тот же день обратился в правоохранительные органы. Полиция довольно быстро вычислила грабителей-аферистов. Ими оказались студенты РАНХиГС, которых, по свидетельству полицейских, оказалось поймать довольно несложно.
Полиция возбудила уголовное дело по факту разбоя, деньги арабскому учащемуся возвращены, сообщает Е1.