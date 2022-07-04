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Posted 4 июля 2022, 12:29

Published 4 июля 2022, 12:29

Modified 29 ноября, 18:37

Updated 29 ноября, 18:37

Мошенники ограбили зарубежного студента в Екатеринбурге

Мошенники ограбили зарубежного студента в Екатеринбурге

4 июля 2022, 12:29
Фото: 1MI.
Аферисты отняли крупную денежную сумму у египетского студента-медика в Екатеринбурге.

Студент последнего курса УГМУ рассказал, что захотел поменять имевшиеся у него 4100 американских долларов по привлекательному курсу. Через интернет он нашел молодых людей, сделавших заманчивое предложение. 

Однако, когда студент пришел менять валюту на рубли, он был немедленно опрыскан газовым баллончиком, а все деньги у него забрали, естественно, ничего не выдав взамен. 

Потерпевший не промедлил и в тот же день обратился в правоохранительные органы. Полиция довольно быстро вычислила грабителей-аферистов. Ими оказались студенты РАНХиГС, которых, по свидетельству полицейских, оказалось поймать довольно несложно. 

Полиция возбудила уголовное дело по факту разбоя, деньги арабскому учащемуся возвращены, сообщает Е1.  

#Обмен#Криминал#Кража#Мошенничество#Разбой#Студент#Иностранец#Афера#Доллар#Рубль
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