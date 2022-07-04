tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 июля 2022, 10:25

Published 4 июля 2022, 10:25

Modified 29 ноября, 18:43

Updated 29 ноября, 18:43

Пациенты сороковой больницы Екатеринбурга пожаловались на большие очереди

Пациенты сороковой больницы Екатеринбурга пожаловались на большие очереди

4 июля 2022, 10:25
Фото: 1MI.
Пациенты сороковой больницы Екатеринбурга выражают недовольство из-за столпотворения желающих попасть в стационар.

По словам недовольных, они с раннего утра 4 июля находятся в очередях. У больных из-за этого нет возможности планово госпитализироваться. Они сообщают, что обслуживание производится единственным оператором. 

В свою очередь, в больнице опровергают информацию о сбоях в медучреждении считают, что пациенты не следуют графику прихода в свое конкретное отделение. В больнице действует множество отделений, и каждое открывается в свой час. Люди же приходят заблаговременно, что приводит к заторам, объяснили «КП-Екатеринбург» 
 

Материалы по теме
Люди «телегами» скупают алкоголь в «Мегамартах» Нижнего Тагила
#Новости УрФО#Больница#Здоровье#Медицина#Очередь#Пациент#Стационар#Регистратура
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика