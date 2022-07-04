Пациенты сороковой больницы Екатеринбурга пожаловались на большие очереди

Posted 4 июля 2022, 10:25
Published 4 июля 2022, 10:25
Modified 29 ноября, 18:43
Updated 29 ноября, 18:43
По словам недовольных, они с раннего утра 4 июля находятся в очередях. У больных из-за этого нет возможности планово госпитализироваться. Они сообщают, что обслуживание производится единственным оператором.
В свою очередь, в больнице опровергают информацию о сбоях в медучреждении считают, что пациенты не следуют графику прихода в свое конкретное отделение. В больнице действует множество отделений, и каждое открывается в свой час. Люди же приходят заблаговременно, что приводит к заторам, объяснили «КП-Екатеринбург»