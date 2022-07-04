Пациенты сороковой больницы Екатеринбурга пожаловались на большие очереди

В свою очередь, в больнице опровергают информацию о сбоях в медучреждении считают, что пациенты не следуют графику прихода в свое конкретное отделение. В больнице действует множество отделений, и каждое открывается в свой час. Люди же приходят заблаговременно, что приводит к заторам, объяснили «КП-Екатеринбург»

