Женщина с ребенком травмировались в екатеринбургском метро

Инцидент произошел вчера, 3 июля. Об этом сообщает Ура. ру со ссылкой на свидетеля событий. Мужчина рассказал, что женщина и девочка ехали на эскалаторе по направлению вверх, как вдруг лента будто совершила толчок. В этот момент он услышал крик. Эскалатор остановился.