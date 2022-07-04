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Posted 4 июля 2022, 12:14

Published 4 июля 2022, 12:14

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Женщина с ребенком травмировались в екатеринбургском метро

Женщина с ребенком травмировались в екатеринбургском метро

4 июля 2022, 12:14
Фото: 1MI.
В метро Екатеринбурга женщина и ее дочка упали с эскалатора на станции «Чкаловская». Они получили травмы.

Инцидент произошел вчера, 3 июля. Об этом сообщает Ура. ру со ссылкой на свидетеля событий. Мужчина рассказал, что женщина и девочка ехали на эскалаторе по направлению вверх, как вдруг лента будто совершила толчок. В этот момент он услышал крик. Эскалатор остановился.

Выяснилось, что женщина и девочка лет четырех упали. У ребенка до крови оказался расцарапан подбородок, а у ее мамы - половина лица и колено. На помощь к ним поспешили другие пассажиры метро, полицейские и дежурные. 

Пострадавшим помогли спуститься по лестнице вниз, где их посадили на лавочку, где обработали раны. Еще несколько минут передвижная лестница простояла на месте, после чего движение на ней возобновили.

#Происшествия#Новости УрФО#Ребенок#Травма#Метро#Травмы#Эскалатор
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