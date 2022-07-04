Женщина с ребенком травмировались в екатеринбургском метро

Posted 4 июля 2022, 12:14
Published 4 июля 2022, 12:14
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
Инцидент произошел вчера, 3 июля. Об этом сообщает Ура. ру со ссылкой на свидетеля событий. Мужчина рассказал, что женщина и девочка ехали на эскалаторе по направлению вверх, как вдруг лента будто совершила толчок. В этот момент он услышал крик. Эскалатор остановился.
Выяснилось, что женщина и девочка лет четырех упали. У ребенка до крови оказался расцарапан подбородок, а у ее мамы - половина лица и колено. На помощь к ним поспешили другие пассажиры метро, полицейские и дежурные.
Пострадавшим помогли спуститься по лестнице вниз, где их посадили на лавочку, где обработали раны. Еще несколько минут передвижная лестница простояла на месте, после чего движение на ней возобновили.