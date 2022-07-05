269 неблагополучных семей состояло на учете в Тагиле в 2021 году

Специалисты проводили обследования условий проживания детей, профилактические беседы с несовершеннолетними и их законными представителями, выдавали информационные памятки. Кроме того, было составлено 163 протокола родителям об ответственности по воспитанию и содержанию детей. Информация о двух случаях о жестоком обращении с несовершеннолетними передана в МУ МВД России «Нижнетагильское».