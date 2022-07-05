269 неблагополучных семей состояло на учете в Тагиле в 2021 году

Posted 5 июля 2022, 11:47
Published 5 июля 2022, 11:47
Modified 29 ноября, 17:50
Updated 29 ноября, 17:50
В 2021 году было выявлено 22 факта семейного неблагополучия в Нижнем Тагиле. Сотрудники управления соцполитики составили карты семей и поставили их на профилактический учет.
Также в течение прошлого года проводилась индивидуальная профилактическая работа с 142-мя несовершеннолетними.
В течение 2021 года были сняты с учета 149 тагильских семей, в которых воспитывалось 290 детей, а также 60 несовершеннолетних.
Специалисты проводили обследования условий проживания детей, профилактические беседы с несовершеннолетними и их законными представителями, выдавали информационные памятки. Кроме того, было составлено 163 протокола родителям об ответственности по воспитанию и содержанию детей. Информация о двух случаях о жестоком обращении с несовершеннолетними передана в МУ МВД России «Нижнетагильское».
Напомним, в 2021 году в 12 попыток суицида было зафиксировано среди тагильских подростков. Годом ранее произошел только один такой случай.