Экс-главред ИА «Новый город» из Тагила не обжаловал штраф за дискредитацию ВС РФ

На заседании тагильчанин не признал вину. Он заявил, что фразу, которая стала причиной разбирательства, неправильно истолковали. Однако судья Тагилстроевкого районного суда не принял доводы Алексея Хлопотова о том, что он не совершал действий и призывов, направленных на критику и дискредитацию ВС РФ.