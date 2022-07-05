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Posted 5 июля 2022, 12:04

Published 5 июля 2022, 12:04

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Экс-главред ИА «Новый город» из Тагила не обжаловал штраф за дискредитацию ВС РФ

Экс-главред ИА «Новый город» из Тагила не обжаловал штраф за дискредитацию ВС РФ

5 июля 2022, 12:04
Фото: 1MI.
Алексей Хлопотов был оштрафован на 45 тысяч рублей, однако не подал апелляцию на решение Тагилстроевкого районного суда Нижнего Тагила.

Согласно материалам дела, 15 марта 2022 года Алексей Хлопотов под фотографией тяжелого ударного робота «Штурм» на базе Т-72 разместил комментарий, текст которого дискредитирует использование Вооруженных Сил Российской Федерации.

На заседании тагильчанин не признал вину. Он заявил, что фразу, которая стала причиной разбирательства, неправильно истолковали. Однако судья Тагилстроевкого районного суда не принял доводы Алексея Хлопотова о том, что он не совершал действий и призывов, направленных на критику и дискредитацию ВС РФ.

Хлопотов А. Ю. совершил административное правонарушение, посягающее на общественный порядок и общественную безопасность. Ранее он не привлекался к административной ответственности за совершение однородных административных правонарушений, — сказано в документах, имеющихся в распоряжении TagilCity.ru.

Напомним, художница из Нижнего Тагила Алиса Горшенина обжаловала решение суда о дискредитации ВС РФ. Ей был назначен штраф в сумме 35 тысяч рублей. Девушка стояла с лентой с надписям и белой розой у детского центра.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Суд#Штраф#Апелляция#Дискредитация
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