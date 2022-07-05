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Posted 5 июля 2022, 12:18

Published 5 июля 2022, 12:18

Modified 29 ноября, 18:42

Updated 29 ноября, 18:42

Конкурс на лучшее цветочное оформление стартовал в Нижнем Тагиле

Конкурс на лучшее цветочное оформление стартовал в Нижнем Тагиле

5 июля 2022, 12:18
Фото: 1MI.
Запущен конкурс на лучшее цветочное оформление Нижнего Тагила, в этот раз приуроченный к юбилею города.

Полное название данного мероприятия - «Фестиваль цветов – «Нижнему Тагилу – 300 лет». Конкурс носит традиционный характер, но в юбилейный год двукратно выросло число номинаций - до четырех. Принять участие в конкурсе вправе юрлица, представители бизнеса, городские активисты, образовательные учреждения города. 

Заявки на конкурс принимаются вплоть до 20 июля. Их можно заполнить в администрациях районов либо в управлении территориального развития и общественных связей. В течение последующей неделе жюри осмотрит заявленные объекты и выберет своих фаворитов. 

Официальное подведение итогов конкурса и торжественная церемония награждения авторов лучших работ состоятся на праздновании Дня города, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. 

#Нижний Тагил#Юбилей#Торжество#Конкурс#Клумбы#Цветы#Украшение#Природа#Озеленение
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