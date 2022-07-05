Конкурс на лучшее цветочное оформление стартовал в Нижнем Тагиле

Posted 5 июля 2022, 12:18
Published 5 июля 2022, 12:18
Modified 29 ноября, 18:42
Updated 29 ноября, 18:42
Полное название данного мероприятия - «Фестиваль цветов – «Нижнему Тагилу – 300 лет». Конкурс носит традиционный характер, но в юбилейный год двукратно выросло число номинаций - до четырех. Принять участие в конкурсе вправе юрлица, представители бизнеса, городские активисты, образовательные учреждения города.
Заявки на конкурс принимаются вплоть до 20 июля. Их можно заполнить в администрациях районов либо в управлении территориального развития и общественных связей. В течение последующей неделе жюри осмотрит заявленные объекты и выберет своих фаворитов.
Официальное подведение итогов конкурса и торжественная церемония награждения авторов лучших работ состоятся на праздновании Дня города, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.