Кто из чиновников ГГО заработал больше всех в 2021 году

Его доход составил 1,9 млн рублей. Также Александр Гудач задекларировал земельный участок площадью две тысячи кв. м и жилой дом (113 кв. м), снегоход Yamaha и лодка. Супруга первого заместителя главы ГГО в 2021 году заработала всего 10 тысяч рублей. В ее собственности находится доля квартиры.