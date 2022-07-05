Кто из чиновников ГГО заработал больше всех в 2021 году

Posted 5 июля 2022, 11:31
Published 5 июля 2022, 11:31
Modified 29 ноября, 18:45
Updated 29 ноября, 18:45
Его доход составил 1,9 млн рублей. Также Александр Гудач задекларировал земельный участок площадью две тысячи кв. м и жилой дом (113 кв. м), снегоход Yamaha и лодка. Супруга первого заместителя главы ГГО в 2021 году заработала всего 10 тысяч рублей. В ее собственности находится доля квартиры.
На втором месте по доходам — начальник управления культуры и молодежной политики Никита Попов. Он заработал 1,4 млн рублей. Из недвижимости в его собственности находится квартира площадью 41,6 кв. м. Из транспортных средств — автомобиль Suzuki Grand Vitara.
1,3 млн рублей составил доход заместителя главы администрации ГГО Виктор Ищенко. Кроме того, он владеет 1/2 квартиры и автомобилем Mazda 6.
Начальник финансового управления администрации ГГО Людмила Грибова задекларировала доход в 1 млн рублей. Помимо этого, в ее собственности указаны доли в двух квартирах и автомобиль Opel Astra.
У четырех чиновников Горноуральского округа доход за 2021 год приблизился к одному миллиону рублей, но не достиг его:
Напомним, доход главы Горноуральского округа Дмитрия Летникова за 2021 год составил 1,9 млн рублей. Это почти на 200 тысяч рублей больше, чем годом ранее.