Куйвашев ответил на просьбы екатеринбуржцев о строительстве новой школы

Жители Уктуса высказывают недовольство в связи с нехваткой мест в школах. Глава региона заявил, что в курсе проблемы того, что микрорайону недостает еще одной школы. Как результат, детям приходится учиться в три смены, что неудобно как им, так и их родителям.