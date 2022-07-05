tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 июля 2022, 16:12

Published 5 июля 2022, 16:12

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Куйвашев ответил на просьбы екатеринбуржцев о строительстве новой школы

Куйвашев ответил на просьбы екатеринбуржцев о строительстве новой школы

5 июля 2022, 16:12
Фото: 1MI.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на недовольство жителей екатеринбургского микрорайона Уктус, подчеркнув, что строительство улицы Рощинская позволит ускорить появление там современной школы.

Жители Уктуса высказывают недовольство в связи с нехваткой мест в школах. Глава региона заявил, что в курсе проблемы того, что микрорайону недостает  еще одной школы. Как результат, детям приходится учиться в три смены, что неудобно как им, так и их родителям. 

По словам губернатора, в среднем сегодня на возведение и введение в эксплуатацию одной школы уходит около двух миллиардов рублей, поэтому процесс требует длительного согласования. 

Однако Евгений Куйвашев пообещал ускорить бюрократические прения и быстрее приступить к строительству столь нужной городу и людям школы. Вместе с тем, он просит людей поддержать строительство улицы Рощинская, которая также является значимым проектом для города. 

Материалы по теме
Призеру Кубка мира вернули украденный в Екатеринбурге сноуборд
#Общество#Новости УрФО#Дорога#Строительство#Школа#Губернатор#Евгений Куйвашев#Уктус#Очереди#Согласование
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика