Куйвашев ответил на просьбы екатеринбуржцев о строительстве новой школы

Posted 5 июля 2022, 16:12
Published 5 июля 2022, 16:12
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
Жители Уктуса высказывают недовольство в связи с нехваткой мест в школах. Глава региона заявил, что в курсе проблемы того, что микрорайону недостает еще одной школы. Как результат, детям приходится учиться в три смены, что неудобно как им, так и их родителям.
По словам губернатора, в среднем сегодня на возведение и введение в эксплуатацию одной школы уходит около двух миллиардов рублей, поэтому процесс требует длительного согласования.
Однако Евгений Куйвашев пообещал ускорить бюрократические прения и быстрее приступить к строительству столь нужной городу и людям школы. Вместе с тем, он просит людей поддержать строительство улицы Рощинская, которая также является значимым проектом для города.