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Posted 5 июля 2022, 12:18

Published 5 июля 2022, 12:18

Modified 29 ноября, 18:43

Updated 29 ноября, 18:43

Полицейские неделю не сообщали тагильчанке о смерти ее сына

Полицейские неделю не сообщали тагильчанке о смерти ее сына

5 июля 2022, 12:18
Фото: 1MI.
Матери и родственникам пришлось почти две недели искать тело тагильчанина из-за бездействия полиции.

Стали известны подробности дела Юрия Зудова, выпавшего 2 мая с четвертого этажа дома на проспекте Вагоностроителей. Его тело полиция Нижнего Тагила опознала на следующий день, 3 мая, рассказали редакции TagilCity.ru в управлении Следственного комитета региона.

Личность гражданина была установлена 3 мая. Поручение о необходимости опознания было передано в МУ МВД «Нижнетагильское», — прокомментировал помощник руководителя управления СКР Максим Чалков.

Заявление о пропаже Юрия Зудова в полицию подала его мать Ирина Петухова спустя пять дней — 8 мая. Однако после этого от тагильских полицейских, с ее слов, не было вестей, поэтому в дело 12 мая вмешались родственники, которые и обнаружили тело Юрия Зудова в морге. Похоронить сына Ирина Петухова смогла спустя две недели со дня смерти — 17 мая.

Редакция TagilCity.ru попыталась узнать у полиции, почему сотрудники не сообщили матери и родственникам о смерти Юрия Зудова. Однако в ответ мы получили только отсылку на Следственный комитет, где и признали, что тело было опознано за неделю до заявления матери.

В пресс-службе местной полиции на запрос о молчании сотрудников ответили, что опознанием тела занимается следственный комитет. 

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