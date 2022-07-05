Полицейские неделю не сообщали тагильчанке о смерти ее сына

Posted 5 июля 2022, 12:18
Published 5 июля 2022, 12:18
Modified 29 ноября, 18:43
Updated 29 ноября, 18:43
Стали известны подробности дела Юрия Зудова, выпавшего 2 мая с четвертого этажа дома на проспекте Вагоностроителей. Его тело полиция Нижнего Тагила опознала на следующий день, 3 мая, рассказали редакции TagilCity.ru в управлении Следственного комитета региона.
Личность гражданина была установлена 3 мая. Поручение о необходимости опознания было передано в МУ МВД «Нижнетагильское», — прокомментировал помощник руководителя управления СКР Максим Чалков.
Заявление о пропаже Юрия Зудова в полицию подала его мать Ирина Петухова спустя пять дней — 8 мая. Однако после этого от тагильских полицейских, с ее слов, не было вестей, поэтому в дело 12 мая вмешались родственники, которые и обнаружили тело Юрия Зудова в морге. Похоронить сына Ирина Петухова смогла спустя две недели со дня смерти — 17 мая.
Редакция TagilCity.ru попыталась узнать у полиции, почему сотрудники не сообщили матери и родственникам о смерти Юрия Зудова. Однако в ответ мы получили только отсылку на Следственный комитет, где и признали, что тело было опознано за неделю до заявления матери.
В пресс-службе местной полиции на запрос о молчании сотрудников ответили, что опознанием тела занимается следственный комитет.