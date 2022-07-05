Полицейские неделю не сообщали тагильчанке о смерти ее сына

Заявление о пропаже Юрия Зудова в полицию подала его мать Ирина Петухова спустя пять дней — 8 мая. Однако после этого от тагильских полицейских, с ее слов, не было вестей, поэтому в дело 12 мая вмешались родственники, которые и обнаружили тело Юрия Зудова в морге. Похоронить сына Ирина Петухова смогла спустя две недели со дня смерти — 17 мая.