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Posted 5 июля 2022, 05:56

Published 5 июля 2022, 05:56

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Тагильчане не могут оформить заказы на распродаже в IKEA

Распродажа в IKEA оказалась недоступна покупателям из Нижнего Тагила

5 июля 2022, 05:56
Фото: 1MI.

Тагильчане не могут оформить заказы на распродаже в IKEA

Сайт IKEA обрушился с первый день распродажи.

С 5 июля в гипермаркете IKEA стартовала распродажа на официальном сайте. Согласно объявлению, товары можно приобрести, пока они имеются в наличии. При этом доставка доступна только в городах, где есть магазины, например в Екатеринбурге, но можно оформить и самовывоз.

Однако жители Нижнего Тагила столкнулись с проблемами при оформлении заказов.

Сегодня началась распродажа, но люди не могут ничего купить. Сайт не дает оформить покупки, — рассказал подписчик редакции TagilCity.ru. 

Сам сайт IKEA открывается, однако при попытке зайти в аккаунт выдает ошибку и не дает авторизоваться.

Зашла в IKEA на обещанную распродажу, а сайт не работает. Даже в профиль не зайти. Очень обидно, ведь так ждали. Сейчас еще неизвестно когда заработает, — отметила тагильчанка Ирина.

Получить оперативный комментарий о сбоях в работе сайта на горячей линии IKEA журналисту редакции не удалось, так как все операторы были заняты.

Напомним, шведская компания IKEA решила полностью уйти с российского рынка и закрыть все магазины.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Распродажа#Сайт#Магазин#Покупки
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