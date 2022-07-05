Распродажа в IKEA оказалась недоступна покупателям из Нижнего Тагила

Posted 5 июля 2022, 05:56
Published 5 июля 2022, 05:56
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
С 5 июля в гипермаркете IKEA стартовала распродажа на официальном сайте. Согласно объявлению, товары можно приобрести, пока они имеются в наличии. При этом доставка доступна только в городах, где есть магазины, например в Екатеринбурге, но можно оформить и самовывоз.
Однако жители Нижнего Тагила столкнулись с проблемами при оформлении заказов.
Сегодня началась распродажа, но люди не могут ничего купить. Сайт не дает оформить покупки, — рассказал подписчик редакции TagilCity.ru.
Сам сайт IKEA открывается, однако при попытке зайти в аккаунт выдает ошибку и не дает авторизоваться.
Зашла в IKEA на обещанную распродажу, а сайт не работает. Даже в профиль не зайти. Очень обидно, ведь так ждали. Сейчас еще неизвестно когда заработает, — отметила тагильчанка Ирина.
Получить оперативный комментарий о сбоях в работе сайта на горячей линии IKEA журналисту редакции не удалось, так как все операторы были заняты.
Напомним, шведская компания IKEA решила полностью уйти с российского рынка и закрыть все магазины.