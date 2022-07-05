Распродажа в IKEA оказалась недоступна покупателям из Нижнего Тагила

С 5 июля в гипермаркете IKEA стартовала распродажа на официальном сайте. Согласно объявлению, товары можно приобрести, пока они имеются в наличии. При этом доставка доступна только в городах, где есть магазины, например в Екатеринбурге, но можно оформить и самовывоз.