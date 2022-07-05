Сеть KFC закрывается в Нижнем Тагиле

Posted 5 июля 2022, 15:23
Published 5 июля 2022, 15:23
Modified 29 ноября, 18:37
Updated 29 ноября, 18:37
По словам владельцев Yum Brands Inc, решение зрело довольно долго. На данный момент сеть Pizza Hut уже приобретена местным бизнесменом, планирующим переименовать рестораны.
Следующий шаг - продать KFC. Конкретного покупателя зарубежная компания еще не нашла, но сейчас активно ищет того, кто захочет стать следующим владельцем сети куриных кафе.
В компании заявили, что находятся на высокой стадии операций по предоставлению другим юрлицам прав на точки общепита, включая франшизу.
Ранее прекратил сотрудничество с Россией «Макдоналдс». Сеть выкупил сибирский бизнесмен Александр Говор и открывает на месте бывших «маков» рестораны быстрого питания «Вкусно – и точка», практически полностью повторяющие прежний ассортимент.