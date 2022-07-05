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Posted 5 июля 2022, 15:23

Published 5 июля 2022, 15:23

Modified 29 ноября, 18:37

Updated 29 ноября, 18:37

Сеть KFC закрывается в Нижнем Тагиле

Сеть KFC закрывается в Нижнем Тагиле

5 июля 2022, 15:23
Фото: 1MI.
Фирма Yum Brands Inc, владеющая правами на KFC, а также пиццерии Pizza Hut, приняла решение покинуть российский рынок, включая Свердловскую область и Нижний Тагил.

По словам владельцев Yum Brands Inc, решение зрело довольно долго. На данный момент сеть Pizza Hut уже приобретена местным бизнесменом, планирующим переименовать рестораны. 

Следующий шаг - продать KFC. Конкретного покупателя зарубежная компания еще не нашла, но сейчас активно ищет того, кто захочет стать следующим владельцем сети куриных кафе. 

В компании заявили, что находятся на высокой стадии операций по предоставлению другим юрлицам прав на точки общепита, включая франшизу.  

Ранее прекратил сотрудничество с Россией «Макдоналдс». Сеть выкупил сибирский бизнесмен Александр Говор и открывает на месте бывших «маков» рестораны быстрого питания «Вкусно – и точка», практически полностью повторяющие прежний ассортимент. 

#Свободное время#Нижний Тагил#Кафе#Ресторан#Закрытие#Питание#Общепит#Фастфуд
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