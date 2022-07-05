В Нижнем Тагиле стало больше многодетных семей

Posted 5 июля 2022, 11:22
Published 5 июля 2022, 11:22
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
652 тагильчанки получили единовременную выплату на рождение третьего и последующих детей на сумму 3,42 миллиона рублей.
34 женщины в прошлом году были награждены знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» третьей степени, а 524 семьи получили сертификат на материнский капитал Свердловской области.
Также отдельным категориям граждан ежемесячно выплачивались пособия на проезд для школьников и компенсировались расходы на комплект одежды для посещения образовательных учреждений. 132 ребенка получили справки и могли бесплатно передвигаться на автомобильном транспорте по территории области.