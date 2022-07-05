В Нижнем Тагиле стало больше многодетных семей

Также отдельным категориям граждан ежемесячно выплачивались пособия на проезд для школьников и компенсировались расходы на комплект одежды для посещения образовательных учреждений. 132 ребенка получили справки и могли бесплатно передвигаться на автомобильном транспорте по территории области.