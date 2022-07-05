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Posted 5 июля 2022, 11:22

Published 5 июля 2022, 11:22

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

В Нижнем Тагиле стало больше многодетных семей

В Нижнем Тагиле стало больше многодетных семей

5 июля 2022, 11:22
Фото: 1MI.
904 удостоверения многодетным семьям было выдано в 2021 году в Нижнем Тагиле, по данным управления соцполитики № 21.

652 тагильчанки получили единовременную выплату на рождение третьего и последующих детей на сумму 3,42 миллиона рублей.

34 женщины в прошлом году были награждены знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» третьей степени, а 524 семьи получили сертификат на материнский капитал Свердловской области.

Также отдельным категориям граждан ежемесячно выплачивались пособия на проезд для школьников и компенсировались расходы на комплект одежды для посещения образовательных учреждений. 132 ребенка получили справки и могли бесплатно передвигаться на автомобильном транспорте по территории области.

#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Статистика#Льготы#Многодетные#Соцполитика
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