Агрокомплекс «Горноуральский» продолжает сливать фекалии в реку Лайку

Напомним, в начале мая местные жители также засняли видео, но котором грязный зловонный ручей стекает в реку Лайка. В Природоохранной прокуратуре заявили, что к ним в 2022 году не поступали жалобы по факту слива отходов. Однако после публикации и запроса TagilCity.ru специалисты выехали на место и отобрали 30 проб и образцов земель, подвергшихся загрязнению. Решение о дополнительных мерах прокурорского реагирования будет принято после получения результатов лабораторных испытаний.