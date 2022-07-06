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Posted 6 июля 2022, 14:28

Published 6 июля 2022, 14:28

Modified 29 ноября, 18:45

Updated 29 ноября, 18:45

Агрокомплекс «Горноуральский» продолжает сливать фекалии в реку Лайку

Агрокомплекс «Горноуральский» продолжает сливать фекалии в реку Лайку

6 июля 2022, 14:28
Фото: 1MI.
Нечистоты продолжают литься через поля из агрокомплекса «Горноуральский» в реку Лайка под Нижним Тагилом. По словам местных жителей, направление фекального ручья меняется, когда предприятие изменяет место орошения.

1 июля житель Горноуральского снял на видео, как ручей течет в реку Лайку. Нечистоты вытекают в верхний пруд села Большая Лая.

На машине можно подъехать к небольшому пруду, в народе он называется Кулиба. Туда попадают стоки перед тем как утечь в Лайку. Под трассой водопропускная труба, пешком к ручью подойти можно лишь в высоких сапогах, там заболочено все вокруг, — рассказал редакции TagilCity.ru активист Андрей Гебень.

По его словам, в прошлом году на это место общественник Александр Ваткин водил представителей администрации Горноуральского ГО во главе с Виктором Ищенко.

Там были и представители лесничества. Все всё видели, но ничего не изменилось, пояснил  собеседник.

Нечистоты стекают со стороны свинокомплекса.

Как текло месяц назад, так течет до сих пор. Наверное, «удобряют» леса, — рассказал автор видео Дмитрий Плетнев.

Напомним, в начале мая местные жители также засняли видео, но котором грязный зловонный ручей стекает в реку Лайка. В Природоохранной прокуратуре заявили, что к ним в 2022 году не поступали жалобы по факту слива отходов. Однако после публикации и запроса TagilCity.ru специалисты выехали на место и отобрали 30 проб и образцов земель, подвергшихся загрязнению. Решение о дополнительных мерах прокурорского реагирования будет принято после получения результатов лабораторных испытаний.

#Евгения Сафина#ГГО и пригород#Эксклюзив#Экология#Горноуральский#Видео#Фекалии#Агрокомплекс#Слив
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