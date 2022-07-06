Агрокомплекс «Горноуральский» продолжает сливать фекалии в реку Лайку

Posted 6 июля 2022, 14:28
Published 6 июля 2022, 14:28
Modified 29 ноября, 18:45
Updated 29 ноября, 18:45
1 июля житель Горноуральского снял на видео, как ручей течет в реку Лайку. Нечистоты вытекают в верхний пруд села Большая Лая.
На машине можно подъехать к небольшому пруду, в народе он называется Кулиба. Туда попадают стоки перед тем как утечь в Лайку. Под трассой водопропускная труба, пешком к ручью подойти можно лишь в высоких сапогах, там заболочено все вокруг, — рассказал редакции TagilCity.ru активист Андрей Гебень.
По его словам, в прошлом году на это место общественник Александр Ваткин водил представителей администрации Горноуральского ГО во главе с Виктором Ищенко.
Там были и представители лесничества. Все всё видели, но ничего не изменилось, пояснил собеседник.
Нечистоты стекают со стороны свинокомплекса.
Как текло месяц назад, так течет до сих пор. Наверное, «удобряют» леса, — рассказал автор видео Дмитрий Плетнев.
Напомним, в начале мая местные жители также засняли видео, но котором грязный зловонный ручей стекает в реку Лайка. В Природоохранной прокуратуре заявили, что к ним в 2022 году не поступали жалобы по факту слива отходов. Однако после публикации и запроса TagilCity.ru специалисты выехали на место и отобрали 30 проб и образцов земель, подвергшихся загрязнению. Решение о дополнительных мерах прокурорского реагирования будет принято после получения результатов лабораторных испытаний.