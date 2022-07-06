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Posted 6 июля 2022, 11:06

Published 6 июля 2022, 11:06

Modified 29 ноября, 18:45

Updated 29 ноября, 18:45

Глава Тагила снял с чиновников галстуки на Иннопроме

6 июля 2022, 11:06
Снять галстуки предложил чиновникам глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев при подписании соглашения на «Иннопроме-2022».

Владислав Пинаев предложил будущим партнерам снять галстуки при подписании Соглашения о создании креативного кластера в Нижнем Тагиле.

Креативный кластер — что-то должно быть в нем креативное. Давайте соглашение подпишем без галстуков? — обратился к чиновникам глава города.

В ответ замглавы региона Дмитрий Ионин и директор Свердловского областного фонда предпринимательства Валерий Пиличев с улыбкой приняли предложение, сняв аксессуар.

#Свободное время#Нижний Тагил#Эксклюзив#Туризм#Владислав Пинаев#Соглашение#Видео#Дмитрий Ионин
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