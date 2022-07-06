Глава Тагила снял с чиновников галстуки на Иннопроме

Posted 6 июля 2022, 11:06
Published 6 июля 2022, 11:06
Modified 29 ноября, 18:45
Updated 29 ноября, 18:45
Владислав Пинаев предложил будущим партнерам снять галстуки при подписании Соглашения о создании креативного кластера в Нижнем Тагиле.
Креативный кластер — что-то должно быть в нем креативное. Давайте соглашение подпишем без галстуков? — обратился к чиновникам глава города.
В ответ замглавы региона Дмитрий Ионин и директор Свердловского областного фонда предпринимательства Валерий Пиличев с улыбкой приняли предложение, сняв аксессуар.