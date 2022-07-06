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Как поступить в вуз или колледж Нижнего Тагила: все о приемной кампании 2022 года

6 июля 2022, 08:54
Фото: TagilCity.ru
Как подать документы, число бюджетных мест и цена обучения в вузах и колледжах Нижнего Тагила.

Отгремели выпускные, получены аттестаты и известны экзаменационные баллы — выпускникам Нижнего Тагила пришла пора подавать документы в вузы или колледжи. Ответы на все вопросы о приемной кампании 2022 года — в материале TagilCity.ru.

Сроки подачи заявлений в вузы Нижнего Тагила

Приемная кампания в тагильских вузах стартовала 20 июня и продлится вплоть до середины августа.

Нижнетагильский государственный педагогический институт (филиал) РГППУ ведет прием документов до 25 июля, но только от абитуриентов, поступающих на очную форму обучения по результатам ЕГЭ. Остальные должны успеть подать заявление до 19 июля. Документы на заочное отделение принимают до 9 августа — по результатам испытаний от вуза, до 12 августа — на специальности с дополнительными испытаниями творческой или профессиональной направленности, до 19 августа — по результатам ЕГЭ.

Нижнетагильский технологический институт (ф) УрФУ принимает заявления на очную форму обучения до 25 июля — по результатам ЕГЭ, 16 июля — по результатам экзаменов от вуза, 23 сентября — на платные места. Подать документы на очно-заочное и заочное отделения можно до 16 августа, на платные места — до 28 октября.

Приемная кампания в филиале УрГУПС в Нижнем Тагиле для абитуриентов, поступающих на очное отделение, заканчивается 15 июля — на специальности со сдачей экзаменов от вуза; 25 июля — по результатам ЕГЭ; 19 августа — на платные места при условии сдачи испытаний вуза; 29 августа — на платные места по результатам ЕГЭ. Выпускники, поступающие на заочную форму, могут подать документы до 15 июля — на бюджет по результатам испытаний от вуза; до 25 июля — по результатам ЕГЭ; до 19 сентября — на платные места по результатам испытаний от вуза; до 28 сентября — на платные места по результатам ЕГЭ.

Филиал Международного юридического института в Нижнем Тагиле набирает абитуриентов только на платные места, поэтому прием документов на очную форму обучения продлится до 22 августа (по результатам вступительных испытаний от вуза) и до 28 августа (по результатам ЕГЭ). Подать заявление на очно-заочную форму можно до 2 сентября (при сдаче экзаменов вуза) и 5 сентября (по результатам ЕГЭ), на заочную форму — до 23 сентября и 27 сентября соответственно.

Список документов для поступления в вузы Нижнего Тагила

Абитуриенты, желающие поступить в высшее учебное учреждение города, должны предоставить 2 фотографии 3*4, а также копии или оригинал:

  • паспорта или гражданства;
  • аттестата или диплома об окончании среднего профессионального образования;
  • СНИЛС;
  • документов, подтверждающих льготы;
  • договора о целевой подготовке (при наличии);
  • заявления о приеме на обучение.

Как подать документы в вузы Нижнего Тагила

Подать заявление можно как офлайн (в зданиях вузов работает приемная комиссия), так и онлайн. Последнее можно осуществить через Госуслуги или же на сайте вуза через личный кабинет.

Сколько бюджетных мест в вузах Нижнего Тагила

Лидером по числу бесплатных мест для обучения является Нижнетагильский государственный педагогический институт (ф) РГППУ — в этом году он наберет 627 бюджетников. В НТИ (ф) УрФУ доступно 157 бюджетных мест, в филиале УрГУПС в Нижнем Тагиле — всего 7.

Сколько стоит обучение в вузах Нижнего Тагила

Самое дорогостоящее обучение на очном отделении — в педагогическом и технологическом вузах Нижнего Тагила. Менее затратные специальности можно освоить в Нижнетагильском филиале Международного юридического института.

Куда звонить, если остались вопросы

Телефоны приемных комиссий:

  • НТГСПИ (ф) РГППУ 8 (906) 802-55-59 или 8 (3435) 25-55-10;
  • НТИ (ф) УрГППУ 8 (3435) 23-09-00;
  • Нижнетагильский филиал УрГУПС 8 (3435) 29-64-68;
  • Филиал МЮИ 8 (800) 775-9157 или 8 (3435) 23-01-00.

Сроки подачи заявлений в колледжи и училища Нижнего Тагила

Приемная кампания в колледжах стартовала 1 июня, однако некоторые учреждения СПО стали принимать документы лишь с середины или конца месяца. 

Сроки приема заявлений на очную форму обучения в Нижнетагильском филиале Свердловского медколледжа продлится до 15 августа (по баллам) и до 10 августа (если нужно сдавать дополнительные испытания), на очно-заочную форму — до 20 августа, на заочную — 25 октября.

Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени Н. А. Демидова принимает документы на очное и заочное отделения до 15 августа (по баллам), до 10 августа, если необходимо сдавать дописпытания от образовательного учреждения.

В Нижнетагильском железнодорожном колледже приемная кампания для поступающих на очное отделение продлится до 15 августа, на заочное — до 15 сентября.

Подать заявление на бюджетные места очной и заочной формы обучения в Нижнетагильский машиностроительный техникум можно до 15 августа, на платные места — до 25 ноября.

Приемная комиссия Нижнетагильского горно-металлургического колледжа им. Е. А. и М. Е. Черепановых работает до 15 августа.

Нижнетагильский торгово-экономический колледж встречает абитуриентов, поступающих на очное отделение по баллам, до 15 августа, на специальности с прохождением дописпытаний — до 10 августа. Заявления на очное и очно-заочное отделения образовательное учреждение принимает до 25 ноября.

Подавать документы в Колледж искусств следует до 10 августа, так как практически все специальности требуют прохождения дополнительных творческих испытаний от образовательного учреждения.

Прием заявлений в Нижнетагильских педагогических колледжах № 1 и № 2 продлится до 15 августа, однако абитуриенты, поступающие на специальность «Физическая культура», должны успеть подать пакет документов до 10 августа.

Выпускники, поступающие по баллам, могут подать документы на очное отделение Нижнетагильского строительного колледжа до 15 августа, до 10 августа — при поступлении на специальности с дополнительными испытаниями от учреждения СПО, до 15 октября — на очно-заочную и заочную формы обучения.

Список документов для поступления в колледжи Нижнего Тагила

При подаче заявления не забудьте предоставить копии или оригиналы:

  • паспорта или гражданства РФ;
  • документа об образовании;
  • согласия на обработку персональных данных;
  • характеристики из школы;
  • заключения медкомиссии.

Также необходимо предоставить от 2 до 4 фотографий размера 3*4.

Как подать документы в колледжи Нижнего Тагила

Практически все колледжи Нижнего Тагила принимают заявления не только в самом образовательном учреждении, но и через почтовую службу. Также отправить пакет документов для поступления можно онлайн следующими способами:

  • Железнодорожный колледж — на электронную почту [email protected];
  • Машиностроительный техникум (ф) УрФУ — на электронную почту [email protected];
  • Горно-металлургический колледж им. Черепановых — через личный кабинет на сайте;
  • Торгово-экономический колледж — на сайте;
  • Колледж искусств — через гугл-форму;
  • Педагогический колледж № 1 — на сайте;
  • Педагогический колледж № 2 — на сайте;
  • Колледж им. Демидова — на сайте;
  • Строительный колледж — на сайте.

Сколько бюджетных мест в колледжах Нижнего Тагила

Число бюджетных мест в колледжах Нижнего Тагила зависит от количества специальностей и формы обучения.

Сколько стоит обучение в колледжах Нижнего Тагила

Дороже всего обойдется очное обучение на стоматолога и вокалиста, дешевле — на сварщика. Не все специальности можно освоить заочно, так, в колледже искусств и медколледже получить большую часть профессий можно только очно. 

Куда звонить, если остались вопросы

Телефон приемной комиссии:

  • Медколледжа 8 (3435) 96-04-90;
  • Железнодорожного техникума 8 (953) 051-60-88;
  • Машиностроительного техникума 8 (3435) 33-45-03, 23-09-00;
  • Горно-металлургического колледжа им. Черепановых 8 (3435) 21-55-92 (доб. 139);
  • Колледжа им. Демидова 8 (3435) 21-50-60, 8 (922) 209-80-78;
  • Торгово-экономического колледжа 8 (3435) 41-75-58;
  • Колледжа искусств 8 (912) 690-84-01;
  • Педколледжа № 1 8 (996) 130-12-16;
  • Педколледжа № 2 8 (3435) 33-66-93;
  • Строительного колледжа 8 (3435) 43-27-84.
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