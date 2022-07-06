Отгремели выпускные, получены аттестаты и известны экзаменационные баллы — выпускникам Нижнего Тагила пришла пора подавать документы в вузы или колледжи. Ответы на все вопросы о приемной кампании 2022 года — в материале TagilCity.ru.
Приемная кампания в тагильских вузах стартовала 20 июня и продлится вплоть до середины августа.
Нижнетагильский государственный педагогический институт (филиал) РГППУ ведет прием документов до 25 июля, но только от абитуриентов, поступающих на очную форму обучения по результатам ЕГЭ. Остальные должны успеть подать заявление до 19 июля. Документы на заочное отделение принимают до 9 августа — по результатам испытаний от вуза, до 12 августа — на специальности с дополнительными испытаниями творческой или профессиональной направленности, до 19 августа — по результатам ЕГЭ.
Нижнетагильский технологический институт (ф) УрФУ принимает заявления на очную форму обучения до 25 июля — по результатам ЕГЭ, 16 июля — по результатам экзаменов от вуза, 23 сентября — на платные места. Подать документы на очно-заочное и заочное отделения можно до 16 августа, на платные места — до 28 октября.
Приемная кампания в филиале УрГУПС в Нижнем Тагиле для абитуриентов, поступающих на очное отделение, заканчивается 15 июля — на специальности со сдачей экзаменов от вуза; 25 июля — по результатам ЕГЭ; 19 августа — на платные места при условии сдачи испытаний вуза; 29 августа — на платные места по результатам ЕГЭ. Выпускники, поступающие на заочную форму, могут подать документы до 15 июля — на бюджет по результатам испытаний от вуза; до 25 июля — по результатам ЕГЭ; до 19 сентября — на платные места по результатам испытаний от вуза; до 28 сентября — на платные места по результатам ЕГЭ.
Филиал Международного юридического института в Нижнем Тагиле набирает абитуриентов только на платные места, поэтому прием документов на очную форму обучения продлится до 22 августа (по результатам вступительных испытаний от вуза) и до 28 августа (по результатам ЕГЭ). Подать заявление на очно-заочную форму можно до 2 сентября (при сдаче экзаменов вуза) и 5 сентября (по результатам ЕГЭ), на заочную форму — до 23 сентября и 27 сентября соответственно.
Абитуриенты, желающие поступить в высшее учебное учреждение города, должны предоставить 2 фотографии 3*4, а также копии или оригинал:
Подать заявление можно как офлайн (в зданиях вузов работает приемная комиссия), так и онлайн. Последнее можно осуществить через Госуслуги или же на сайте вуза через личный кабинет.
Лидером по числу бесплатных мест для обучения является Нижнетагильский государственный педагогический институт (ф) РГППУ — в этом году он наберет 627 бюджетников. В НТИ (ф) УрФУ доступно 157 бюджетных мест, в филиале УрГУПС в Нижнем Тагиле — всего 7.
Самое дорогостоящее обучение на очном отделении — в педагогическом и технологическом вузах Нижнего Тагила. Менее затратные специальности можно освоить в Нижнетагильском филиале Международного юридического института.
Телефоны приемных комиссий:
Приемная кампания в колледжах стартовала 1 июня, однако некоторые учреждения СПО стали принимать документы лишь с середины или конца месяца.
Сроки приема заявлений на очную форму обучения в Нижнетагильском филиале Свердловского медколледжа продлится до 15 августа (по баллам) и до 10 августа (если нужно сдавать дополнительные испытания), на очно-заочную форму — до 20 августа, на заочную — 25 октября.
Нижнетагильский государственный профессиональный колледж имени Н. А. Демидова принимает документы на очное и заочное отделения до 15 августа (по баллам), до 10 августа, если необходимо сдавать дописпытания от образовательного учреждения.
В Нижнетагильском железнодорожном колледже приемная кампания для поступающих на очное отделение продлится до 15 августа, на заочное — до 15 сентября.
Подать заявление на бюджетные места очной и заочной формы обучения в Нижнетагильский машиностроительный техникум можно до 15 августа, на платные места — до 25 ноября.
Приемная комиссия Нижнетагильского горно-металлургического колледжа им. Е. А. и М. Е. Черепановых работает до 15 августа.
Нижнетагильский торгово-экономический колледж встречает абитуриентов, поступающих на очное отделение по баллам, до 15 августа, на специальности с прохождением дописпытаний — до 10 августа. Заявления на очное и очно-заочное отделения образовательное учреждение принимает до 25 ноября.
Подавать документы в Колледж искусств следует до 10 августа, так как практически все специальности требуют прохождения дополнительных творческих испытаний от образовательного учреждения.
Прием заявлений в Нижнетагильских педагогических колледжах № 1 и № 2 продлится до 15 августа, однако абитуриенты, поступающие на специальность «Физическая культура», должны успеть подать пакет документов до 10 августа.
Выпускники, поступающие по баллам, могут подать документы на очное отделение Нижнетагильского строительного колледжа до 15 августа, до 10 августа — при поступлении на специальности с дополнительными испытаниями от учреждения СПО, до 15 октября — на очно-заочную и заочную формы обучения.
При подаче заявления не забудьте предоставить копии или оригиналы:
Также необходимо предоставить от 2 до 4 фотографий размера 3*4.
Практически все колледжи Нижнего Тагила принимают заявления не только в самом образовательном учреждении, но и через почтовую службу. Также отправить пакет документов для поступления можно онлайн следующими способами:
Число бюджетных мест в колледжах Нижнего Тагила зависит от количества специальностей и формы обучения.
Дороже всего обойдется очное обучение на стоматолога и вокалиста, дешевле — на сварщика. Не все специальности можно освоить заочно, так, в колледже искусств и медколледже получить большую часть профессий можно только очно.
Телефон приемной комиссии: