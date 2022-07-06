Приемная кампания в филиале УрГУПС в Нижнем Тагиле для абитуриентов, поступающих на очное отделение, заканчивается 15 июля — на специальности со сдачей экзаменов от вуза; 25 июля — по результатам ЕГЭ; 19 августа — на платные места при условии сдачи испытаний вуза; 29 августа — на платные места по результатам ЕГЭ. Выпускники, поступающие на заочную форму, могут подать документы до 15 июля — на бюджет по результатам испытаний от вуза; до 25 июля — по результатам ЕГЭ; до 19 сентября — на платные места по результатам испытаний от вуза; до 28 сентября — на платные места по результатам ЕГЭ.