Майор пять раз прогнорировал вызов о смертельном нападении мигранта на екатеринбуржца

Posted 6 июля 2022, 08:55
Published 6 июля 2022, 08:55
Modified 1 октября, 12:43
Updated 1 октября, 12:43
Напомним, что нападение на мужчину было совершено 29 мая в жилом районе Химмаш. По текущим данным, екатеринбуржца избивал один мигрант, а остальные стояли и не препятствовали. Очевидцы вызывали «скорую». Однако старания медиков оказались тщетны: молодой человек вскоре скончался, не приходя в сознание.
Теперь же выясняется, что очевидцы вызывали и стражей правопорядка. Однако дежуривший у телефона офицер полиции проигнорировал ситуацию, что могло стоить Алексею жизни.
В свердловском главном управлении МВД подтвердили, что по факту халатности полицейского проводится проверка, в случае подтверждения факта - он будет уволен. Кроме того, строгая дисциплинарная ответственность последует для его руководства за плохую воспитательную и профилактическую работу, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
Как рассказала жена убитого, главный подозреваемый в его избиении успел скрыться в Таджикистан. Супруга скончавшегося заявила, что будет рада, если хоть кого-то накажут за смерть ее мужа, сообщает «КП-Екатеринбург».
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14