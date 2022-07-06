Майор пять раз прогнорировал вызов о смертельном нападении мигранта на екатеринбуржца

В свердловском главном управлении МВД подтвердили, что по факту халатности полицейского проводится проверка, в случае подтверждения факта - он будет уволен. Кроме того, строгая дисциплинарная ответственность последует для его руководства за плохую воспитательную и профилактическую работу, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.