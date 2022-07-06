На Вагонке в Нижнем Тагиле будут снесены здания в районе торговых складов

Posted 6 июля 2022, 07:17
Published 6 июля 2022, 07:17
Modified 1 октября, 12:43
Updated 1 октября, 12:43
Согласие предприятию дала администрация Нижнего Тагила. Так, будут снесены:
После завершения сноса «Горэнерго-НТ» должно провести рекультивацию участков, а также документально через кадастрового инженера подтвердить снос.
Напомним, вопрос об избавлении от ветхих объектов поднимался в конце июня на очередном заседании гордумы во время обсуждения вопроса о подготовке к новому отопительному сезону.
Тогда начальниу управления городским хозяйством Андрей Лебедев докладывал, что в целом по городу отремонтирован 21 километр сетей теплоснабжения. Подготовка теплоисточников обошлась в 306,9 миллиона рублей, а затраты на электроснабжение достигли 49,84 миллиона рублей.
В целом нарушений, требующих введения режима ЧС за сезон 2021–2022 годов не выявлено.
Председатель комиссии депутат Денис Корякин предложил в короткие сроки подготовить планы по замене коммуникаций. По его словам, президент РФ Владимир Путин на одном из заседаний Госсовета поставил задачу снизись долю ветхих сетей. Корякин предложил сработать на опережение и подготовить проекты к тому времени, как начнет поступать финансирование.
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