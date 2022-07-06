На Вагонке в Нижнем Тагиле будут снесены здания в районе торговых складов

Председатель комиссии депутат Денис Корякин предложил в короткие сроки подготовить планы по замене коммуникаций. По его словам, президент РФ Владимир Путин на одном из заседаний Госсовета поставил задачу снизись долю ветхих сетей. Корякин предложил сработать на опережение и подготовить проекты к тому времени, как начнет поступать финансирование.