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Posted 6 июля 2022, 07:17

Published 6 июля 2022, 07:17

Modified 1 октября, 12:43

Updated 1 октября, 12:43

На Вагонке в Нижнем Тагиле будут снесены здания в районе торговых складов

На Вагонке в Нижнем Тагиле будут снесены здания в районе торговых складов

6 июля 2022, 07:17
Фото: 1MI
Снести на Вагонке в Нижнем Тагиле планируется здание насосной станции и другие административные объекты, принадлежащие «Горэнерго-НТ».

Согласие предприятию дала администрация Нижнего Тагила. Так, будут снесены:

  • Здание насосной станции холодного водоснабжения на улице Энтузиастов, 89А;
  • Здание операторской заправочного пункта на улице Крупской, дом 5, корпус 1;
  • Здание пристроя к операторской в корпусе № 2;
  • Здание склада ГСМ.

После завершения сноса «Горэнерго-НТ» должно провести рекультивацию участков, а также документально через кадастрового инженера подтвердить снос.

Напомним, вопрос об избавлении от ветхих объектов поднимался в конце июня на очередном заседании гордумы во время обсуждения вопроса о подготовке к новому отопительному сезону.

Тогда начальниу управления городским хозяйством Андрей Лебедев докладывал, что в целом по городу отремонтирован 21 километр сетей теплоснабжения. Подготовка теплоисточников обошлась в 306,9 миллиона рублей, а затраты на электроснабжение достигли 49,84 миллиона рублей.

В целом нарушений, требующих введения режима ЧС за сезон 2021–2022 годов не выявлено.

Председатель комиссии депутат Денис Корякин предложил в короткие сроки подготовить планы по замене коммуникаций. По его словам, президент РФ Владимир Путин на одном из заседаний Госсовета поставил задачу снизись долю ветхих сетей. Корякин предложил сработать на опережение и подготовить проекты к тому времени, как начнет поступать финансирование.

#Ирина Кирилова#Экономика#Нижний Тагил#Эксклюзив#Горэнерго#Снос#Денис Корякин#Андрей Лебедев#Здания
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