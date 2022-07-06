Санкции помогли тагильскому воздуху стать чище в июне

Три раза в июне посты «Уральского УГМС» ловили превышения загрязняющих веществ в воздухе Нижнего Тагила. 6 июня на Тагилстрое было превышение сероводорода до 1,1 ПДК. 25 и 27 июня формальдегид был выше нормы на Сухоложском поселке — 1,1 и 1,2 ПДК соответственно.