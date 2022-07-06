Санкции помогли тагильскому воздуху стать чище в июне

Posted 6 июля 2022, 11:57
Published 6 июля 2022, 11:57
Modified 29 ноября, 18:45
Updated 29 ноября, 18:45
Три раза в июне посты «Уральского УГМС» ловили превышения загрязняющих веществ в воздухе Нижнего Тагила. 6 июня на Тагилстрое было превышение сероводорода до 1,1 ПДК. 25 и 27 июня формальдегид был выше нормы на Сухоложском поселке — 1,1 и 1,2 ПДК соответственно.
Газоанализатор TagilCity.ru 21 июня зафиксировал превышение диоксида азота в 1,5 раза возле железнодорожного вокзала.
Экологи предполагают, что снижение выбросов в Нижнем Тагиле связано не с улучшением экологической ситуации, а со снижением объема производства из-за экономических трудностей промышленных предприятий после введения санкций.
Снижение загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле, скорее всего может происходить из-за снижения объемов производств. В Челябинске по ощущениям тоже общий уровень загрязнения чуть снизился. Хотя продолжаются ночные выбросы и ухудшение качества воздуха в периоды НМУ, — считает эко-общественница из Челябинска Наталья Шипицина.
Например, холдинг ЕВРАЗ, куда в том числе входит НТМК, приостановил набор персонала на предприятия из-за ухудшения экономической ситуации. На «Уралвагонзаводе» на 2/3 оплаты труда были переведены сотрудники вагоносборочного производства.
Также ранее экономические проблемы тагильских заводов из-за санкций прогнозировал финансист Дмитрий Баранов. По его мнению, они могут ослабить конкурентоспособность предприятий и ограничат иностранное финансирование, что приведет к уменьшению оборота продукции.
Кроме того, снижение количества дней с превышением выбросов могло произойти из-за благоприятных погодных условий для рассеивания вредных веществ. Режим НМУ в городе не объявлялся уже два месяца.
Напомним, высокий уровень загрязнения воздуха был в апреле из-за превышения нормы сероводорода до 6 ПДК. Также на Сухоложском поселке максимальную среднемесячную концентрацию превысил бензапирен — до 4,8 ПДК, а максимальную разовую концентрацию — формальдегид — 1,6 ПДК. Этилбензол превышал максимальную среднесуточную концентрацию на Вагонке — 1,2 ПДК. Озон был выше нормы на Тагилстрое — 1,2 разовой ПДК.