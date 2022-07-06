В Нижнем Тагиле установлен семилетний рекорд по числу разводов

Posted 6 июля 2022, 09:42
Published 6 июля 2022, 09:42
Modified 29 ноября, 18:40
Updated 29 ноября, 18:40
Так, в 2021 году в Нижнем Тагиле было зарегистрировано 1 843 случая расторжения брака, а в 2020 — 1 510 разводов.
По статистике, предоставленной отделами городских ЗАГСов, с 2015 по 2019 годы число разводов оставалось примерно на одном уровне, от 1,65 тысячи до 1,73 тысячи случаев. Однако с началом пандемии коронавируса, в 2020 году, брак расторгли на 9% меньше тагильчан.
При этом, число зарегистрированных браков за год увеличилось на 19%. В 2020 году официально расписались 1 957 пар, а в 2021 — 2 316. Начиная с 2015 года, когда было зарегистрировано 2,84 тысячи браков, уровень постепенно снижался. Однако в прошлом году в Тагиле образовалось на 359 новых семей больше, чем в 2020.
Напомним, в 2021 году смертность вдвое превысила рождаемость в Нижнем Тагиле. 6,1 тысячи горожан скончались, а родилось чуть более трех тысяч детей.