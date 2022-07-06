В Нижнем Тагиле установлен семилетний рекорд по числу разводов

При этом, число зарегистрированных браков за год увеличилось на 19%. В 2020 году официально расписались 1 957 пар, а в 2021 — 2 316. Начиная с 2015 года, когда было зарегистрировано 2,84 тысячи браков, уровень постепенно снижался. Однако в прошлом году в Тагиле образовалось на 359 новых семей больше, чем в 2020.