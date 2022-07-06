tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 июля 2022, 16:32

Published 6 июля 2022, 16:32

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Выбраны три двора для благоустройства в 2023 году в Нижнем Тагиле

Выбраны три двора для благоустройства в 2023 году в Нижнем Тагиле

6 июля 2022, 16:32
Фото: 1MI.
Сюжет
Касается каждого
Определены дворовые территории Нижнего Тагила, которые в 2023 году будут отреконструированы в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил на 2017-2024 годы».

Жители города проявляли высокую активность, чтобы именно их двор попал в программу, рассказал начальник управления жилищного и коммунального хозяйства Павел Ивушкин. На рассмотрение направили 8 заявок, 7 из которых полностью соответствовали критериям. 

Затем состоялось голосование, в ходе которого из 7 отсеялось 3 двора, которые в следующем году переживут кардинальные перемены к лучшему. Из-за того, что бюджетные средства все же носят ограниченный характер, пришел остановиться только на некоторых заявках. Это дворы по улице Зари, 99, Дружинина, 39 и Выйская, 54, 56, 58. 

Замглавы города Егор Копысов пояснил, что при отборе наиболее достойных руководствовались целым перечнем критериев, среди которых - наличие установленных границ земельных участков, соблюдение требований доступности для маломобильных групп населения, уровень финансовой дисциплины по оплате коммунальных услуг и доля собственников, проголосовавших за реконструкцию. 

Напомним, что в этом году ведется масштабный ремонт жилого двора по улице Ермака, а именно - пространства перед домами номер 40, 40а, 42 и 44. Реконструкция осуществляется на условиях софинансирования средств собственников, областного и местного бюджетов. 

Материалы по теме
Фонтан, подсветка и цветы. Проект плотины у Горсовета будет создан в Нижнем Тагиле
#Общество#Нижний Тагил#Касается каждого#Администрация#Конкурс#Реконструкция#Двор#Ремонт#Благоустройство города#Озеленение#Егор Копысов#Нацпроект
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика