Выбраны три двора для благоустройства в 2023 году в Нижнем Тагиле

Posted 6 июля 2022, 16:32
Published 6 июля 2022, 16:32
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
Жители города проявляли высокую активность, чтобы именно их двор попал в программу, рассказал начальник управления жилищного и коммунального хозяйства Павел Ивушкин. На рассмотрение направили 8 заявок, 7 из которых полностью соответствовали критериям.
Затем состоялось голосование, в ходе которого из 7 отсеялось 3 двора, которые в следующем году переживут кардинальные перемены к лучшему. Из-за того, что бюджетные средства все же носят ограниченный характер, пришел остановиться только на некоторых заявках. Это дворы по улице Зари, 99, Дружинина, 39 и Выйская, 54, 56, 58.
Замглавы города Егор Копысов пояснил, что при отборе наиболее достойных руководствовались целым перечнем критериев, среди которых - наличие установленных границ земельных участков, соблюдение требований доступности для маломобильных групп населения, уровень финансовой дисциплины по оплате коммунальных услуг и доля собственников, проголосовавших за реконструкцию.
Напомним, что в этом году ведется масштабный ремонт жилого двора по улице Ермака, а именно - пространства перед домами номер 40, 40а, 42 и 44. Реконструкция осуществляется на условиях софинансирования средств собственников, областного и местного бюджетов.