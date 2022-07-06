Выбраны три двора для благоустройства в 2023 году в Нижнем Тагиле

Затем состоялось голосование, в ходе которого из 7 отсеялось 3 двора, которые в следующем году переживут кардинальные перемены к лучшему. Из-за того, что бюджетные средства все же носят ограниченный характер, пришел остановиться только на некоторых заявках. Это дворы по улице Зари, 99, Дружинина, 39 и Выйская, 54, 56, 58.