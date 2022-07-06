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Posted 6 июля 2022, 11:58

Published 6 июля 2022, 11:58

Modified 29 ноября, 18:43

Updated 29 ноября, 18:43

За пятикратный отказ в приеме вызова о нападении майор из Екатеринбурга будет наказан

За пятикратный отказ в приеме вызова о нападении майор из Екатеринбурга будет наказан

6 июля 2022, 11:58
Фото: 1MI.
Сюжет
Мигранты
Дежурный полицейский проигнорировал несколько звонков от екатеринбуржцев, которые сообщали об избиении мужчины на улице Грибоедова. За это правоохранителя накажут.

46-летнего Алексея Казанцева избили четверо иностранных граждан. Полчаса мужчину пытались спасти, однако он впал в кому и спустя несколько дней умер.

Свидетели трагедии сообщали, что наряд Росгвардии они ждали долго. Когда те приехали, преступники уже разбежались. Выяснилось, что майор полиции не сразу принял вызов в работу, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Коллеги мужчины рассказали, что он не сразу отреагировал на звонки свидетелей драки и не своевременно направил на место наряд полиции. Сейчас следствие решает, какие меры принять против правоохранителя.

Если обвинения в его адрес подтвердят, то из органов мужчину уволят по отрицательным мотивам, а руководителей майора накажут выговором.

Напомним, что в результате той драки трое ее участников все же были задержаны. Одного из них еще ищут. Всем им грозит до 15 лет тюрьмы.

#Происшествия#Новости УрФО#Мигранты#Нападение#Полицейский#Массовая драка
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