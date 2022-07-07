Число рабочих будет увеличено на мосту на Циолковского в Тагиле

Представитель регионального правительства Денис Чегаев раскритиковал подрядчика и заявил о наличии ряда проблем на объекте, прежде всего, с технологическими цепочками. Вместе с тем, он обещал помочь в оптимизации процесса - организовать его так, чтобы можно было одновременно выполнять независящие друг от друга работы. Вкупе с привлечением дополнительной живой силы это должно помочь сдать объект в как можно более краткие сроки, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.