Число рабочих будет увеличено на мосту на Циолковского в Тагиле

Posted 7 июля 2022, 15:21
Published 7 июля 2022, 15:21
Modified 29 ноября, 18:29
Updated 29 ноября, 18:29
Замглавы Нижнего Тагила Егор Копысов принял участие с замминистра транспорта Свердловской области Денисом Чегаевым. Темой обсуждения стал реконструкции путепровода по улице Циолковского в Нижнем Тагиле. Именно там, в выездном формате, и прошло совещание.
После обхода стройплощадки было отмечено, что на данный момент полностью выполнены лишь работы по модернизации сетей связи. Руководитель проекта осуществляемого ООО «Уралстроймонтаж» Владимир Останин обещал направить больше людей на укладку откосов и брусчатки.
Представитель регионального правительства Денис Чегаев раскритиковал подрядчика и заявил о наличии ряда проблем на объекте, прежде всего, с технологическими цепочками. Вместе с тем, он обещал помочь в оптимизации процесса - организовать его так, чтобы можно было одновременно выполнять независящие друг от друга работы. Вкупе с привлечением дополнительной живой силы это должно помочь сдать объект в как можно более краткие сроки, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.