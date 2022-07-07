Детям в Тагиле запретили выступать на концерте в День семьи под иностранную музыку

Posted 7 июля 2022, 17:03
Published 7 июля 2022, 17:03
Modified 29 ноября, 18:26
Updated 29 ноября, 18:26
Дети готовились к концерту, занимались в каникулы. А оказалось, что им запретили танец под иностранную музыку, — рассказала TagilCity.ru мама ребенка, занимающегося в одном из творческих коллективов ДК «Юбилейный».
Слоившуюся ситуацию прояснила журналисту редакции и. о. директора дворца Евгения Главатских. Праздник состоится в парке «Народный» в Нижнем Тагиле, творческие коллективы будут выступать под музыку, соответствующую православному празднику.
Праздник православный, отмечается день памяти святых Петра и Февронии. Именно поэтому подбираются определенные номера и определенная музыка, чтобы соответствовать тематике, — отметила Евгения Главатских.
Праздничное мероприятие и концерт в парке «Народный» начнутся в 15.00. Там будет установлена сцена и подготовлена специальная программа.
Напомним, осенью 2021 года в парке «Народный» в Нижнем Тагиле был торжественно открыт и освящен памятник Петру и Февронии. Он должен был быть установлен в День любви, семьи и верности, однако сроки сдвинулись из-за пандемии COVID-19 и запрета массовых мероприятий.