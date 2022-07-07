Детям в Тагиле запретили выступать на концерте в День семьи под иностранную музыку

Напомним, осенью 2021 года в парке «Народный» в Нижнем Тагиле был торжественно открыт и освящен памятник Петру и Февронии. Он должен был быть установлен в День любви, семьи и верности, однако сроки сдвинулись из-за пандемии COVID-19 и запрета массовых мероприятий.